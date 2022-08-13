مصر.. أقساط شركات التأمين تقفز لـ 27.8 مليار جنيه فِيْ 6 أشهر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن قيمة الأقساط المحصلة عَنّْ تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فِيْ مصر ارتفعت بنسبة 13.1٪ خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو من عام 2022 وبلغت 27.8 مليار جنيه، مقابل نحو 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات فِيْ مصر، بلغت أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات 10.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو من عام 2022، مقابل 10.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو 0.9٪.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأفراد وتكوين النقود 16.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو من عام 2022 مقابل 13.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 22.6٪.

وبلغ إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو من عام 2022 مقابل 11.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 15٪. عام 2022 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بانخفاض قدره 5.7٪.

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة للأفراد وتكوين الصناديق 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو من عام 2022، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 33.4٪.

توزعت أقساط التأمين خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو من عام 2022 ما بين 23.2 مليار جنيه أقساط تأمين تجاري، مقابل 22.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 3.8٪، و 4.5 مليار جنيه أقساط تأمين تكافلي. مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة نمو 108.2٪.

توزعت القيمة الإجمالية للتعويضات المدفوعة لعملاء التأمين التجاري بين 11.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلَّى يونيو 2022 مقابل 10 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 15.1٪، و 1.4 مليار جنيه. مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو حوالي 14.1٪.