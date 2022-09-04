كشف عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فِيْ مصر نجح فِيْ تحقيق معدلات أداء عالية على المستوى الاقتصادي والحفاظ على مكانته فِيْ الطليعة كأعلى قطاع نمو خلال السنوات المالية الأربع الماضية.

وتعليقًا على التقرير الخاص بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022-2022 الصادر عَنّْ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشار إلَّى أن القطاع سجل نموًا بنسبة 16.3٪ فِيْ العام المالي 2022-2022، ليصبح القطاع الأول. القطاع الأعلى نموا بين مختلف قطاعات الدولة.

وأشار الوزير المصري إلَّى ارتفاع معدلات النمو لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغ معدل النمو نحو 16.1٪، فِيْما بلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2022-2022. كان حوالي 15.2٪.

وأوضح أن الزيادة المطردة فِيْ معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فِيْ مصر تعكس التطور الذي يشهده القطاع فِيْ ظل تنفِيْذ استراتيجية مصر الرقمية والتي تتضمن تنفِيْذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق الرقمنة. التحول، وتطوير البنية التحتية الرقمية على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلَّى دعم الفكر الابتكاري وريادة الأعمال.

وأشار إلَّى أن التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فِيْ مصر هُو نتيجة طبيعية للجهُود المتضافرة بين كافة عَنّْاصر القطاع والتي تتميز بالشراكات النشطة والبناءة الموجودة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص. ومنظمات المجتمع المدني العاملة فِيْ القطاع مما نتج عَنّْه تنفِيْذ العديد من مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تدعم جهُود القطاع. الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلَّى أن هذا النجاح يمثل حافزا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهُودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة فِيْ السنوات المقبلة.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي جاءت فِيْ المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات وقيمتها فِيْ سياق نشاط الاستحواذ والاندماج فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.