مصر.. الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية برقم اللوحة

يبحث الكثير من المواطنين فِيْ مصر عَنّْ طرق وخطوات للاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية باستخدام رقم اللوحة والرقم الوطني.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، عَنّْ تسهِيْل الاستعلام عَنّْ مخالفات مرورية 2022 بالرقم الوطني ورقم اللوحة.

أول خطوة للاستعلام هِيْ الدخول إلَّى موقعها الإلكتروني والاستعلام عَنّْ مخالفات مرورية 2022 برقم لوحة السيارة فِيْ جميع أنحاء الجمهُورية.

فِيْ هذا التقرير تعرض العرب اليوم الإخبارية الخطوات ورَابِطْ للاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية فِيْ مصر.

رَابِطْ للاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة

الاستفسار عَنّْ المخالفات المرورية من خلال لوحة رقم 2022 من خلال هذا الرَابِطْ

خطوات الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية 2022 بلوحة الأرقام

هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك اتباعها للاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية

الذهاب إلَّى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور.

ستظهر الصفحة الرئيسية لموقع خدمات المرور.

اختر قائمة “طلبات البحث”.

انقر على قائمة “متابعة” فِيْ الأسفل.

اختر الاستفسار عَنّْ “مخالفات ترخيص المركبات” أو “مخالفات رخصة القيادة”.

ثم اضغط على قائمة “متابعة” وقم بتسجيل بياناتك.

سهلت الإدارة العامة للمرور الخدمات الحكومية من خلال بوابتها الإلكترونية، وكان التحول الرقمي لتسهِيْل وتقليص الوقت على المواطنين وتقليل الضغط على الموظفِيْن.

تهدف هذه الخطوة إلَّى تقليل تكدس المواطنين والتجمعات حرصاً على سلامة المواطنين وخاصة المرضى وكبار السن، لذلك تم توفِيْر الخدمة إلكترونياً لتوفِيْر الجهد والوقت وتسهِيْل على المواطنين القيام بذلك. عدم ترك وظائفهم وعملهم والوقوف فِيْ طوابير طويلة.