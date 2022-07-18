مصر.. الحكومة تحدد مَوعِد صرف مرتبات شهر يوليو 2022

كشفت الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية، عَنّْ مَوعِد صرف راتب شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن صرف الراتب عَنّْ شهر يوليو 2022 سيبدأ اعتبارًا من الأحد 24 يوليو لموظفِيْ الحكومة الذين يبلغ عددهم نحو 6 ملايين موظف فِيْ 66 وزارة ودائرة وجهازًا حكوميًا.

وشددت الوزارة للجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، خلال فترة صرف راتب شهر يوليو من مختلف البنوك المصرية وأجهزة الصراف الآلي.

تواريخ صرف الراتب فِيْ يوليو 2022

الأحد المقبل 24 يوليو 2022 سيبدأ صرف رواتب شهر يوليو 2022 لموظفِيْ الحكومة فِيْ 33 وزارة خلال يومي 24 و 25 يوليو.

فِيْما سيتم تمديد صرف رواتب شهر يوليو 2022 إلَّى الثلاثاء والأربعاء والأحد 26 و 27 و 31 يوليو لبقية موظفِيْ الحكومة.

الأحد المقبل سيبدأ الدفع للعاملين بوزارات الاتصالات والبيئة والنقل والسياحة والآثار والتموين والإسكان وشؤون البرلمان والصحة والقوى العاملة والتضامن والطيران المدني وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والإسكان. الإنتاج الحربي.

كَمْا ستدفع مديريات الخدمات بالمحافظات رواتب شهر يوليو 2022 يوم الاحد ايضا وتشمل مديريات الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والمواصلات، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، التموين والداخلي. مديريات التجارة.

هذا بالإضافة إلَّى المصالح الحكومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات.

صرف رواتب موظفِيْ الدولة

يمتد صرف رواتب شهر يوليو 2022 إلَّى يوم الإثنين، حيث يشمل الوزارات التالية الخارجية، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتعليم، للموظفِيْن والمعلمين، والزراعة واستصلاح الأراضي، والكهرباء، وموارد المياه والري، والتخطيط، والعدالة، والشباب. والرياضة والتمويل والاستثمار والتعاون الدولي.

هذا بالإضافة إلَّى المديريات فِيْ المحافظات والتي تشمل مديريات التربية للموظفِيْن والمعلمين، ومديريات جميع المحافظات، ومديريات الطب البيطري، ومديريات الشباب والرياضة، ومديريات الزراعة، والمديريات. التنظيم والإدارة.