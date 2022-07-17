مصر.. الحكومة تطرح شقق سكنية للاستلام الفوري فِيْ مشروع “عصفور الجنة”

كشفت وزارة الإسكان المصرية عَنّْ إطلاق 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمساحات مختلفة بمشروع عصفور الجنة.

يقع مشروع “عصفور الجنة” السكني فِيْ منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

سيبدأ العرض اعتبارًا من يوم الأحد 31 يوليو 2022، مع تسهِيْلات فِيْ الدفع.

تفاصيل عرض شقق “عصفور الجنة”

وكشفت الوزارة أن عملية تقديم العطاءات ستتم من خلال الجهاز المركزي للتعمير والإسكان والجهاز التنفِيْذي للمشاريع المشتركة.

وأكدت أن مواصفات الوحدات المعروضة فِيْ مشروع عصفور الجنة طلبت من قبل الجهاز التنفِيْذي للمشاريع المشتركة ابتداء من الأحد المقبل 24 يوليو مع المعاينة اليومية للمشروع بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الدفع والحجز للوحدات المعروضة

أفادت وزارة الإسكان المصرية، فِيْ بيان رسمي، اليوم، بتفاصيل الدفع والحجز لـ 127 وحدة مطروحة فِيْ مشروع عصفور الجنة، موضحة أنه يتم سداد 10٪ من جدية الحجز عَنّْد التقديم على الوحدة السكنية.

وقال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، بحسب البيان، إنه سيتم دفع 15٪ كَمْرحلة ثانية بعد انتهاء تخصيص الوحدة خلال أسبوع من دفع جدية الحجز، بالإضافة إلَّى دفع إيصال 25٪ خلال شهرين من دفع جدية الحجز.

وأضاف رئيس الوكالة أن 50٪ من قيمة الشقة المتبقية يمكن سدادها على أقساط شهرية لمدة 5 إلَّى 10 سنوات أو 15 سنة حسب رغبة العميل، بفائدة 7٪ سنويًا، و يحصل العميل على خصم 3٪ فِيْ حالة السداد الفوري.

وبحسب المواصفات المعلنة للوحدات، يبلغ سعر الوحدة 75 مترًا بالدور الثاني نحو 413 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الوحدة 71 مترًا نحو 378 ألف جنيه.

اختصاصات مشروع طائر الجنة

وستتوفر اختصاصات مشروع طائر الجنة بـ300 جنيه ابتداء من الأحد المقبل من مقر الجهاز التنفِيْذي للمشروعات المشتركة بحلوان.

تتراوح المساحات المتوفرة فِيْ شقق عصفور الجنة بين 67 مترًا و 80 مترًا و 81 مترًا و 137 مترًا.