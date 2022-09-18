“مصر السيادي” يدرس 44 مشروعاً باستثمارات 140 مليار جنيه

وقال المدير التنفِيْذي لشركة أيمن سليمان، إن الصندوق نجح رغم التحديات العالمية فِيْ تنفِيْذ أو توقيع اتفاقيات ملزمة للتنفِيْذ لعشرة مشروعات خلال عام 2022. بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه فِيْ قطاعات المرافق والبنية التحتية، السياحة، الاستثمار العقاري، تطوير الآثار، الخدمات المالية والتحول الرقمي، التعليم والصناعة.

وأضاف سليمان خلال اجتماع الجمعية العمومية الأولى للصندوق، أنه من المتوقع أن يستمر الصندوق فِيْ تحقيق المزيد من النجاحات فِيْ ظل تعدد المشاريع التي يدرسها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن الصندوق لديه 44 مشروعًا قيد الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه، فِيْ 7 قطاعات هِيْ المرافق والبنية التحتية، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، كَمْا. فضلا عَنّْ عدد من القطاعات الأخرى.

وقال إن الصندوق انضم إلَّى العديد من التحالفات والتكتلات العالمية، مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي العالمي، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والشراكة، ويعزز حوكَمْة الصندوق ومصداقيته كَمْستثمر.

ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس السبت، الاجتماع الأول للجمعية العمومية للصندوق السيادي المصري، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية. وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال وزير التخطيط إن الصندوق هُو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري ويعتبر شخصاً قانونياً خاصاً. ينتسب إليه أو يساهم فِيْه، ويتولى الصندوق إدارته، والاستغلال الأمثل له وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمته لصالح الأجيال القادمة.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية، استعراض ومناقشة مقترح الرؤية الإستراتيجية للصندوق وسياسات الاستثمار العامة بما يتماشى مع أهدافه، إضافة إلَّى النظر فِيْ التقارير السنوية المقدمة من مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 و 2022 و 2022. وكذلك مناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات لنفس السنوات المالية. كَمْا ناقش الاجتماع واعتمد الميزانية التقديرية لعام 2022.