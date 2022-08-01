مصر.. بتروتريد تستقبل قراءة عداد الغاز الطبيعي لمدة 20 يوما

بدأت الشركة المصرية للخدمات البترولية والتجارية بتروتريد استلام قراءة عداد الغاز المنزلي لبدء احتساب فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل.

أعلنت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول المصري، عَنّْ بدء قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2022، ابتداء من 1 إلَّى 20 من الشهر الجاري.

قراءة عداد الغاز الطبيعي

يتزايد البحث عَنّْ رَابِطْ للاستعلام عَنّْ فاتورة الغاز الطبيعي وتسجيل قراءة العداد على محركات البحث فِيْ مصر، وذلك بسبب رغبة الكثير من المواطنين المصريين فِيْ دفع فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أغسطس من خلال بتروتريد.

يمكن لجميع عملاء شركة بتروتريد التجارية والخدمات البترولية استخدام الموقع الرسمي للشركة للاستعلام عَنّْ قيمة الفاتورة وتسجيل قراءة العداد من خلال الرَابِطْ التالي ().

اختر كلمة الاستعلام عَنّْ الفاتورة الشهرية

اكتب تفاصيل المقاول

تحديد مكان تركيب العداد (الشقة، الدور، العقار، الشارع، الحي)

إدخال قراءة العداد الشهرية المكونة من 12 خانة

انقر فوق الاستفسار

يظهر المبلغ الإجمالي الواجب دفعه

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد

يمكن لعملاء Petrotrade أيضًا تنزيل تطبيق Petrometer على الهاتف المحمول لتسجيل قراءة عداد الغاز بالكاميرا المحمولة أو يدويًا، بالإضافة إلَّى دفع الفواتير.

أتاحت بتروتريد أيضًا تسجيل قراءة العداد عَنّْ طريق إبلاغ جامع الشركة بالتسجيل الفوري على جهاز نقاط البيع أثناء تحصيل الفاتورة.

كَمْا أتاحت إمكانية تسجيل قراءة العداد ودفع فاتورة الغاز من خلال المحفظة النقدية للبنك الأهلي، وعبر جميع منافذ التحصيل الإلكترونية “فوري، مساري، أمان، خدماتي، كفِيْل”، أو من خلال رقم الهاتف الأرضي لكل شركة بتروتريد. فرع.

تهدف وزارة البترول المصرية إلَّى توسيع نطاق التفاعل الرقمي وتقديم خدمات لقراءة العدادات وخدمات الغاز الطبيعي عبر الإنترنت فِيْ إطار التحول الرقمي للحكومة، والذي يعد أحد محاور التطوير والتحديث الحاليين، لضمان سرعة تداول المعلومات.

وفِيْ وقت سابق أطلقت وزارة البترول المصرية تطبيقًا للهُواتف المحمولة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي وتحويله مباشرة إلَّى قاعدة بيانات العملاء ومعرفة الفاتورة ودفعها بالبطاقات المصرفِيْة والمحافظ الإلكترونية.

أرقام الخط الساخن للطوارئ بتروتريد

خصصت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي أرقام طوارئ واستقبلت شكاوى العملاء عبر الخط الساخن 09000727 أو عبر الرقم 5727 أو عبر الرقم 1122 لتلقي المكالمات.

شركات بتروتريد من بين الشركات التي بدأت مبكرا فِيْ استخدام وتفعيل الخطة الرقمية لتسهِيْل العملاء.