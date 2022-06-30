مصر.. بيان رسمي يكشف حَقيْقَة رفع أسعار السجائر بدءا من يوليو

كشفت شركة إيسترن كومباني، اليوم الخميس، عَنّْ ارتفاع أسعار السجائر فِيْ مصر اعتباراً من شهر يوليو الجاري.

شهد سوق السلع الأساسية فِيْ مصر، خلال الـ24 ساعة الماضية، توترًا بسبب ما تردد عَنّْ ارتفاع أسعار السجائر من عدمه، وأعلنت الشركة الشرقية للتبغ (إيسترن كومباني) فِيْ بيان رسمي ارتفاع أسعار السجائر فِيْ مصر.

أسعار السجائر فِيْ مصر

وقالت شركة ايسترن كومباني، فِيْ بيان الخميس، “هناك منشور كاذب وغير صحيح منسوب للشركة ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفِيْد بارتفاع أسعار السجائر ابتداء من الأول من تموز (يوليو) وهُو ما لم يحدث”.

وأكدت الشركة أن أسعار السجائر لم تتغير منذ مارس الماضي، وأن التعميم المتداول غير صحيح ويهدف إلَّى إرباك الأسواق وتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.

ودعت الشركة مستهلكي منتجاتها إلَّى التحقق من السعر من خلال رمز الاستجابة السريعة المطبوع على علب السجائر.

أكدت شركة الشرقية للدخان أنه منذ مارس الماضي 2022 كانت على النحو التالي

علبة بها “10 سجائر” بسعر 11.5 جنيه “للمستهلك النهائي”.

كليوباترا “كينج سايز” (20 سيجارة) 18.5 جنيه “للمستهلك النهائي”.

– كليوباترا “سوفت كوين” (20 سيجارة) مقابل 19 جنيها (المستهلك النهائى).

كليوباترا “بوكس” 20 سيجارة مقابل 20 جنيها “للمستهلك النهائي”.

كليوباترا “سوبر” (20 سيجارة)، 21 جنيها، لـ “المستهلك النهائي”.

– مونديال “احمر – ازرق – فضي” “20 سيجارة” بسعر 21 جنيها “للمستهلك النهائى”.

أسعار السجائر فِيْ مصر

فِيْ مارس، أعلنت شركات التبغ أسعار السجائر فِيْ مصر، بما فِيْ ذلك شركة بريتيش أميركان توباكو فِيْ ذلك الوقت فِيْ مارس 2022، عَنّْ زيادة جديدة فِيْ أسعار السجائر من ماركات دنهل لتصل إلَّى سعر المستهلك النهائي 49 جنيها، بينما رفعت ماركة كينت. سعر السجائر المراد بيعها للمستهلك القيمة النهائية 44 جنيها اضافة الى ارتفاع ماركة رويالز ليتم بيعها فى السوق بمقدار 21 جنيها بحيث تتراوح القيم الاجمالية للزيادات الجديدة بين 1 و 3 أرطال، حسب الماركات والأنواع.

يشار إلَّى أن شركة التبغ البريطانية الأمريكية قررت وقف عملياتها فِيْ مصر مما يعَنّْي وقف استيراد وتصنيع منتجاتها فِيْ السوق المصري اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وبحسب مدير إدارة العلاقات بالشركة، ستتوقف الشركة عَنّْ استيراد علامتها التجارية وتصنيعها محليًا فِيْ مصر اعتبارًا من 1 يوليو.