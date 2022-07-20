مصر تؤهل “وطنية” و”صافِيْ” للطرح فِيْ البورصة.. 6 قرارات اقتصادية “مهمة”

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إعادة تأهِيْل شركتي “الوطنية” للمنتجات البترولية، و “صافِيْ” لمشروعات إنتاجية، تمهِيْدًا لإدراجهما فِيْ البورصة.

نشر مجلس الوزراء المصري، اليوم، بيانا أكد فِيْه موافقته على إعادة تأهِيْل الشركتين التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهِيْدا للإدراج فِيْ البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

خدمة الحجز عبر الإنترنت

كَمْا وافق مجلس الوزراء المصري على عقد صندوق التنمية العمرانية مع بنك التعمير والإسكان للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل المدفوعات تحت حساب الوحدات المخصصة، وحجز حسابات العملاء المتعاقدين، و تحصيل الأقساط لصالح الصندوق بالنسبة لوحدات المرحلة الأولى من المشروع. المبادرة الرئاسية لمشروع التنمية العمرانية لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية تضم مجتمعات عمرانية متكاملة للمستفِيْدين.

تأتي هذه الخطوة فِيْ إطار حرصنا على الاستفادة من خبرة بنك الإسكان والتعمير كأحد البنوك المتخصصة والرائدة فِيْ مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال الخدمات المصرفِيْة التي يقدمها، بالإضافة إلَّى التوسع الجغرافِيْ للبنك. فروع البنك على مستوى الجمهُورية والتي يبلغ عددها أكثر من 100 فرع.

صندوق هِيْئة قناة السويس

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هِيْئة قناة السويس، حيث تم إضافة عدد من المواد إلَّى القانون.

نص مشروع القانون على إنشاء صندوق باسم (صندوق هِيْئة قناة السويس) بحيث يكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره محافظة الإسماعيلية ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب. داخل جمهُورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهُورية بناءً على عرض رئيس هِيْئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفِيْذ.

يهدف الصندوق إلَّى المساهمة فِيْ التنمية الاقتصادية المستدامة لمنشأة هِيْئة قناة السويس وتنميتها من خلال الاستخدام الأمثل لأموالها، وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومواجهة الأزمات والطوارئ التي تحدث عَنّْد حدوثها. نتيجة لأية ظروف استثنائية أو ظروف قاهرة أو ظروف اقتصادية سيئة.

يتم تشكيل مجلس إدارة صندوق هِيْئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس هِيْئة قناة السويس، ويضم رئيس هِيْئة قناة السويس أو من ينوب عَنّْه رئيساً، و عضوية أربعة أعضاء من مجلس إدارة أو مديري هِيْئة قناة السويس يحددهم النظام الأساسي للصندوق، بالإضافة إلَّى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة فِيْ المجالات الاقتصادية أو القانونية أو الاستثمارية أو غيرها من المجالات المتعلقة بأغراض الصندوق، و مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

يكون لصندوق هِيْئة قناة السويس مدير تنفِيْذي ذو خبرة عملية فِيْ مجال الاستثمار يخصص لإدارته ويكون له جمعية عمومية وتحدد اللائحة دورية انعقاد الجمعية العمومية خلال السنة المالية.

أراضي ووحدات سكنية

كَمْا وافقت الحكومة المصرية فِيْ اجتماعها اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهُورية بتخصيص عدد من الأراضي بمساحة إجمالية تقارب 113،581.82 فدان من الأراضي المملوكة للدولة كَمْلكية خاصة، لصالح الهِيْئة العامة للشئون الخارجية. مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها فِيْ أنشطة الاستصلاح والاستزراع وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها فِيْ هذا الشأن، تم الاتفاق على تخصيص مساحة تقارب 23894.44 فدانًا فِيْ اتجاه محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة. مملوكة ملكية خاصة لصالح شركة المطارات المصرية ؛ من أجل استخدامها فِيْ إنشاء مطار الفرافرة.

وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لها بالتقدم لحجز الوحدات السكنية فِيْ برنامج “إسكان جميع المصريين” فِيْ إعلانات الحجز القادمة. لمواكبة الزيادة فِيْ المعدل الحالي للأجور والأسعار، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، أصبحت فئة محدودي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد، و 8000 جنيه شهريًا للفرد الواحد. بينما أصبحت فئة الدخل المتوسط ​​13 ألف جنيه شهريًا للفرد الواحد و 18 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

كَمْا وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لفئة الدعم النقدي من ذوي الدخل المحدود بحيث لا يقل عَنّْ 5000 جنيه لفئة الدخل 4500 جنيه صافِيْ شهريًا وحتى 60.000 جنيه للفئة. فئات الدخل التي تقل عَنّْ 3000 جنيه صافى شهريا بشرط أن يكون كافِيْا لدعم الأسعار. العائد والدعم غير المباشر لذوي الدخل الشهري الذي يزيد عَنّْ 4500 جنيه شهريًا، لتمكين هذه الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عَنّْ 340 ألف جنيه / للوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه. دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

الأسعار الجديدة لوحدات الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأقصى لسعر البيع للوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء عَنّْ طريق الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة فِيْ السوق العقاري، بحيث يصبح 450 ألف جنيه بالكامل. الوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و 400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة) لفئة الدخل المحدود، بينما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه. وحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلَّى 150 مترًا مربعًا لفئة الدخل المتوسط ​​على أن لا يتم التعامل مع الوحدات السكنية نصف تشطيب تماشياً مع تغير تكلفة إنشاء وطرح الوحدات السكنية، فِيْ محاولة لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي.

بيع الوحدات الشاغرة وغير المباعة

اتخذت الحكومة المصرية قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة التي تتجاوز حد الطلبات المقدمة من العملاء، بحيث تكون أسعار البيع 207. ألف جنيه للوحدات فِيْ محافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الصعيد، بدون حصة فِيْ الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5٪ من سعر البيع، وهُو غير قابل للاسترداد أو الاسترداد.