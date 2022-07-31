مصر تبحث إرسال مفتشين لفحص القمح فِيْ الموانئ الأوكرانية

قال رئيس الحجر الزراعي المصري، أحمد العطار، إن مصر ستدرس إرسال مفتشين لفحص القمح لإرساله إليها من الموانئ الأوكرانية فِيْ مناطق النزاع.

قال مصدران مطلعان إن مصر ألغت عقوداً لإجمالي 240 ألف طن قمح أوكراني تعاقدت عليها الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر لتسليم فبراير ومارس، لكن لم يتم تنزيلها بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان. لرويترز.

عادة ما ترسل الحكومة مفتشين من الحجر الزراعي إلَّى.

أصبحت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، معتمدة بشكل كبير على القمح الروسي والأوكراني فِيْ السنوات القليلة الماضية.

ألقى الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير بظلال من الشك على واردات مصر من القمح، وبعضها يذهب إلَّى الخبز الحكومي المدعوم.