مصر تتحول من المناقصات إلَّى الشراء المباشر للقمح

وقال تجار إن مصر تجري جولة أخرى من المحادثات، وهُو نظام قالت الحكومة إنه قد يضمن أسعارًا أكثر جاذبية منذ أن عطلت الحرب الأوكرانية أسواق الحبوب.

وقال تجار إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية، مشتر الحبوب الحكومي فِيْ مصر، أجرت محادثات خاصة مع ثلاثة موردين على الأقل يوم الأربعاء.

وأضافوا أن من المعتقد أن مصر اشترت يوم الخميس 120 ألف طن من القمح الروسي من خلال محادثات مباشرة.

ولم تطرح مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، مناقصات شراء دولية منذ أن ألغت مناقِصَّة منتصف يوليو.

اختارت بدلاً من ذلك شراء حوالي 1.5 مليون طن من القمح من خلال محادثات خاصة مباشرة مع شركات دولية.

تسعى الحكومة المصرية إلَّى تنويع مصادر إمدادات القمح وخيارات الشراء فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، والذي ألحق أضرارًا جسيمة بأسواق الحبوب وألقى بظلال من الشك على الصادرات التي تمر عبر البحر الأسود.

فِيْ مايو، وافق مجلس الوزراء على شراء إمدادات القمح العالمية من خلال عروض مباشرة من الشركات أو الحكومات إلَّى هِيْئة السلع التموينية فِيْ محاولة لزيادة احتياطياتها من القمح.

ومن بين هذه الصفقات اتفاقية معلقة لشراء قمح من الهند.

وبحسب وزارة التموين، فإن احتياطيات مصر الحالية من القمح تكفِيْ لنحو 7 أشهر.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، لرويترز فِيْ مؤتمر صحفِيْ الأربعاء الماضي، إن المحادثات الخاصة تسمح باستمرار المفاوضات بشأن الأسعار لأيام بدلاً من ساعات.

وتابع “بهذه الطريقة يمكننا الحصول على أسعار وشروط أفضل، فالمناقصات الدولية خاصة عَنّْدما تكون الأسواق مستقرة والموضوع غير مختلف. الموضوع واضح واستقرار الأسعار معروف بالضبط من لديه ماذا ومن ليس لديها ماذا. لقدرتنا على الحصول على كَمْيات جيدة وبأسعار ممتازة. “

وقال مستشار الحبوب بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، محمد الجمل، إن الصفقات المباشرة تمنح الحكومة مزيدًا من المرونة للشراء بكَمْيات أقل.

أدى التحول إلَّى الشراء المباشر إلَّى عدم استقرار بعض التجار. على عكس المناقصات التي يتم فِيْها تقديم العطاءات والإعلان عَنّْها فِيْ نفس اليوم، يمكن لوزارة التموين طلب أو قبول العطاءات فِيْ أي وقت، ولا تكشف تفاصيل العطاء مثل الأسعار والموردين.