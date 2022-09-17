مصر تتخلص من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ بشكل آمن.. جمارك خضراء

تتخذ مصر خطوات ثابتة نحو أهداف تنفِيْذ المعايير المصرية والدولية، للحفاظ على البيئة وأمن الموانئ والمواطنين.

وكذلك الاستفادة من الخبرات العالمية فِيْ مجال “الجمارك الخضراء”.

لذلك أعلنت وزارة المالية المصرية أن وحدة “متابعة الخمول والركود” بمصلحة الجمارك نجحت فِيْ التخلص الآمن من 99٪ من البضائع الخطرة الراكدة فِيْ الموانئ حتى الآن.

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حصيلة بيع البضائع الراكدة بالموانئ بلغت 1.3 مليار جنيه فِيْ الفترة من يناير 2022 إلَّى 2022.

وأشار إلَّى أن اللجان المشتركة التي تضم ممثلين عَنّْ مصلحة الجمارك والهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهِيْئة الوطنية لسلامة الغذاء ووزارة البيئة تتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفِيْذ التنفِيْذ الفوري للسلع المنتهِيْة الصلاحية والمحظورة. المواد الخطرة والمحظورة.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن هناك لجنة تضم فِيْ عضويتها ممثلين عَنّْ الإدارات العامة للمهملين ووحدة متابعة المهملين فِيْ الإدارة التي تتولى المرور. المستودعات والمخازن على أساس منتظم كل 3 أشهر.

وذلك لة طرق التخزين واستيفاء شروط الحماية المدنية وة ضوابط حصر البضائع التي تجاوزت الحدود الزمنية والإجراءات القانونية للبيع وتسليمها للهِيْئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجها فِيْ المزادات العامة. .

وأوضح أن البضائع المهملة والراكدة فِيْ الموانئ يتم التخلص منها بالبيع عَنّْ طريق الهِيْئة العامة للخدمات الحكومية، أو إتلافها فِيْ حالة تهديدها للصحة العامة للمواطنين، أو تسليمها للجهات المختصة للتخلص الآمن منها وفق القوانين والأحكام. القرارات المنظمة لذلك.