مصر تتوقع 700 مليون دولار إيرادات إضافِيْة سنويا بعد رفع رسوم عبور قناة السويس

تتوقع مصر جني 700 مليون دولار إضافِيْة من الإيرادات السنوية من قناة السويس، بعد قرار زيادة رسوم عبور أهم ممر مائي فِيْ العالم.

قال رئيس هِيْئة قناة السويس، أسامة ربيع، لشبكة CNBC العربية، إنه يتوقع زيادة إيرادات القناة بمقدار 700 مليون دولار سنويًا بعد زيادة رسوم العبور.

قررت قناة السويس، أمس السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15٪ خلال عام 2023، ورسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10٪.

وأضاف ربيع أنه تقرر طرح حصة تتراوح بين 10 إلَّى 15٪ من شركة القناة للرباط فِيْ البورصة نهاية العام الجاري.