مصر تحدد أسعار الأرز فِيْ الأسواق.. كَمْ يبلغ

حددت الحكومة المصرية أسعار بيع الأرز الأبيض السائب والمعبأ فِيْ السوق بناءً على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء المصري رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار الأرز الأبيض السائب والمعبأ.

ونص القرار على ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ عَنّْ 15 جنيهاً، وألا يزيد سعر الكيلو من الأرز السائب غير المعبأ عَنّْ 12 جنيهاً.

يُلزم القرار الصادر بناءً على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المحلات التجارية والمتاجر والمنافذ بالإعلان عَنّْ أسعار بيع الأرز الأبيض فِيْ الأماكن المرئية للمشترين.

وعلق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين على قرار تسعير الأرز قائلاً القرار صالح لمدة 3 أشهر ويمدد لفترة أخرى حسب أوضاع السوق.

وأوضح المصيلحي أن هناك عدة أنواع من الأرز تختلف الجودة، مشيرًا إلَّى أن أرز الشعير يبلغ 6600 جنيه للطن لحبة أرز ناعمة، بينما تم تحديد سعر طن الأرز العريض بـ 6850 جنيهًا.

غرامات مخالفة سعر الأرز

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنشور فِيْ الجريدة الرسمية اليوم، يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تقل عَنّْ مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. .

موسم حصاد الأرز

فِيْ مطلع سبتمبر بدأ موسم حصاد الأرز فِيْ مصر، وحظرت وزارة التموين المصرية تخزين أرز الشعير فِيْ أماكن غير مصرح بها، مؤكدة أنه فِيْ حالة ضبط كَمْيات من أرز الشعير فِيْ أماكن تخزين غير معتمدة، فإنها تعتبر بضائع مجهُولة المصدر. .

وبدأت الوزارة فِيْ استلام محصول أرز الشعير خلال الموسم الحالي وحتى 15 ديسمبر المقبل، لإحالته إلَّى مضاربي القطاع العام وتحويله إلَّى أرز أبيض ووضعه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وحددت الوزارة 150 نقطة وموقعا لاستقبال أرز الشعير فِيْ 6 محافظات هِيْ كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

ألزمت الوزارة كل مزارع بتوريد طن واحد على الأقل من أرز الشعير لكل فدان، بما يعادل 25٪ من إنتاجية الفدان لهِيْئة السلع التموينية الحكومية، وتهدف الحكومة إلَّى استلام ما يقرب من 1.5 مليون طن من أرز الشعير خلال الموسم الحالي. .