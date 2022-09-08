مصر تحدد محاور قمة المناخ COP27.. “القارة السمراء أولاً”

كشفت الحكومة المصرية عَنّْ محور قمة المناخ COP27، التي ستعقد فِيْ الفترة من 6 إلَّى 18 نوفمبر 2022 فِيْ شرم الشيخ.

قالت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، التي ستستضيف عيد ميلادها بعد شهرين، قمة المناخ COP27، إن القاهرة ستسعى خلال هذه القمة إلَّى تمثيل إفريقيا التي لا تتحمل مسؤولية تغير المناخ، لكنها الأكثر تضررا به.

وشدد فؤاد، فِيْ حديث لوكالة الأنباء الفرنسية، على هامش مؤتمر بالقاهرة حول “احتياجات وطموحات إفريقيا فِيْ مواجهة تغير المناخ”، على أن جزءًا من دور مصر فِيْ COP27 هُو “تمثيل القارة الأفريقية واحتياجاتها. بوضوح وصراحة “.

واضافت “نحن (فِيْ افريقيا) لم نكن سبب هذه الانبعاثات لكننا نتأثر بها ومواردنا الطبيعية وشعبنا يتأثر بها”.

يحضر المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام الممثل الخاص للرئيس الأمريكي المعَنّْي بالمناخ جون كيري، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، ومسؤولون من حوالي 25 دولة أفريقية ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وشركات من القطاع الخاص.

على الرغم من أن الدول الأفريقية هِيْ من بين أكثر الدول تضررا من آثار تغير المناخ، وخاصة زيادة الجفاف فِيْ بعض المناطق والسيول فِيْ مناطق أخرى، إلا أنها تساهم فقط بنسبة 3 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقا لما قاله الأمين العام السابق للأمم المتحدة. وقال الأمم بان كي مون هذا الأسبوع فِيْ مؤتمر عقد فِيْ روتردام.

الوفاء بالالتزامات

وأكد وزير البيئة المصري أنه أصبح من الضروري “التوقف على مستوى التعاون الدولي لتوضيح أهمية وفاء الجميع بالتزاماتهم المنصوص عليها فِيْ اتفاق باريس”.

اتفق ممثلو 196 دولة عضو فِيْ الأمم المتحدة خلال مؤتمر فِيْ باريس عام 2015 على ألا تتجاوز الزيادة فِيْ درجات الحرارة درجتين مئويتين مقارنة بالوضع قبل الثورة الصناعية، وفِيْ حدود 1.5 درجة إن أمكن.

ولتحقيق هذا الهدف دعا مؤتمر باريس “الدول المتقدمة لتوفِيْر الموارد المالية لمساعدة الدول النامية”.

ذهب مع الريح كانت الوعود التي قُطعت فِيْ قمة المناخ فِيْ كوبنهاغن لعام 2009 بأن 10 مليارات دولار ستمنح بحلول عام 2022 لمساعدة البلدان الأكثر هشاشة على التكَيْفَ مع تغير المناخ.

جاء عام 2022 ومرت دون الوفاء بالوعود. تم التأكيد على أن التمويل سيصبح نقطة محورية خلال قمة المناخ COP27، والتي ستنعقد فِيْ نوفمبر المقبل فِيْ شرم الشيخ، خلال المؤتمرات التحضيرية للقمة، سواء كان المؤتمر الحالي فِيْ القاهرة، الذي عقد فِيْ روتردام، هُولندا، أو الجابون الأسبوع الماضي.

الماء والغذاء والطاقة

وقالت ياسمين فؤاد “كان ينظر إلَّى قطاع البيئة على أنه عقبة أمام الاستثمار، نوع من الرفاهِيْة”. وأضافت أنه اعتبارًا من عام 2022، بدأت مصر “بتغيير رؤيتها (لأهمية) تطوير قطاع البيئة”.

وأضافت “اليوم، لم يعد هناك فصل بين الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وهِيْ الغذاء والماء والطاقة، والتغير المناخي”.

واعتبرت أن “مصر تقدم أنموذجا مختلفا، نموذجا يمكن تنفِيْذه فِيْ إفريقيا أو فِيْ أي دولة أخرى، وهُو ربط مشروعات الطاقة – التي نقول أنها مشروعات مربحة – بعملية الغذاء والماء، أي استخدام مواد جديدة. ومشاريع الطاقة المتجددة لتوفِيْر المياه، على سبيل المثال، من خلال تحلية مياه البحر.

وأعربت عَنّْ اعتقادها بأن مثل هذه المشاريع “يمكن أن تربط التمويل اللازم للدول النامية ومن أجل الحفاظ على البيئة مع الاحتياجات الأساسية للتنمية، لأنه لا يوجد فصل بين الاثنين”.