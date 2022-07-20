مصر تحدد مَوعِد إجازة ثورة 23 يوليو لعام 2022.. قائمة بعطلات باقي الشهر

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم، مَوعِد ثورة 23 يوليو عام 2022 فِيْ مصر، وحدد مَوعِد عطلة رأس السنة الهجرية لعام 2022.

مَوعِد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 فِيْ مصر

وتقرر منح المصريين إجازة يوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وفقا لقرار مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر اليوم الأربعاء 20 يوليو، 2022.

مَوعِد إجازة رأس السنة الهجرية فِيْ مصر

كَمْا قررت الحكومة المصرية أن يكون يوم السبت 30 يوليو / تموز 2022 عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 2022.

نص قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة 23 يوليو

“دكتور. أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يوم السبت الموافق 23 يوليو 2022، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فِيْ الوزارات والدوائر الحكومية والهِيْئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال. القطاع العام والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

باقي أيام العطل لعام 2022 فِيْ مصر

تم تحديد مَوعِد عطلة ذكرى انتصارات أكتوبر فِيْ مصر يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 للعاملين فِيْ القطاعين العام والخاص، وحدد مجلس الوزراء المصري مَوعِد المولد النبوي الشريف فِيْ مصر خلال عام 2022. فِيْ 8 أكتوبر.