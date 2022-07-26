مصر تحدد مَوعِد طرح العملة البلاستيكية فئة 20 جنيها

يهدف البنك المركزي المصري إلَّى طرح عملات بلاستيكية من فئة 20 جنيهاً فِيْ ديسمبر من العام الجاري.

أكد وكيل شؤون الطباعة المركزية بالبنك المركزي المصري، خالد فاروق، أن البنك المركزي سيطبع عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهاً بنهاية العام الجاري.

وأوضح فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية أن عملية طباعة عملة بلاستيكية بقيمة 10 جنيهات من البوليمر تتماشى مع العملة الورقية التقليدية.

ويعكف البنك المركزي على دراسة تصاميم فئة البلاستيك فئة 20 جنيها، مع تطويرها لضمان تقنية للمكفوفِيْن وضعاف البصر على غرار طريقة برايل، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي البنك المركزي.

أوضح مسئول بالبنك المركزي المصري، أن هناك تعديلات جارية على 20 جنيها بلاستيك تم الإعلان عَنّْها سابقا وسيتم طرحها عَنّْد استكَمْالها.

10 جنيه عملة

طرح البنك المركزي المصري عملة بلاستيكية بقيمة 10 جنيهات مصرية من مادة البوليمر، فِيْ بداية شهر يوليو، لما تتمتع به من مزايا متعددة، من بينها عمر أطول من العمر الافتراضي للعملة الورقية، بالإضافة إلَّى كونها صديقة للبيئة.

وقالت شركة DE LA RUE، فِيْ بيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن تصميم العملة المعدنية فئة 10 جنيهات هُو بداية تعاون مع الحكومة المصرية وإطلاق المزيد من العملات البلاستيكية فِيْ مصر.

وردت الشركة على ادعاء نقلا عَنّْ تصميم العملة من العملات الأجنبية قائلة “هناك تشابه بالفعل لأن الشركة صممت العملتين”.

تعد الشركة من أكبر موردي معدات طباعة الأوراق النقدية فِيْ العالم، وتنتج حوالي 150 عملة وطنية.

تتميز العملات المعدنية البلاستيكية المصنوعة من البوليمر بعدة مزايا منها ما يلي

رفع جودة الأوراق النقدية المتداولة

ووفقًا لبيان صادر عَنّْ البنك المركزي المصري وقت إصدار بيان حول إطلاق العملة المعدنية فئة 10 جنيهات، فهِيْ مقاومة للماء ولها صلاحية تخزين تبلغ 3 أضعاف العملة الورقية.

تصميم مبتكر وحديث

صُممت العملة البلاستيكية لتجمع بين السمات المعمارية الإسلامية ومميزات الحضارة الفرعونية، لتجمع بين حضارة الماضي والتاريخ وما يجري إنجازه حاليًا.

صعوبة تزوير عملة بلاستيكية

يصعب تزوير مادة البوليمر التي تُصنع منها العملة الجديدة، وبالتالي فهِيْ أكثر أمانًا فِيْ التعامل معها، لأنها مقاومة للحريق.

تكلفة منخفضة لطباعة عملات البوليمر

تكلفة طباعة العملة البلاستيكية الجديدة أقل من الورق، خاصة أنها أقل عرضة للتلف وبالتالي فهِيْ توفر على المدى الطويل خزينة الدولة.

العملة الجديدة صديقة للبيئة

العملات المعدنية مقاومة للتلوث، وهِيْ منتجات قابلة لإعادة التدوير على عكس كونها صديقة للبيئة.