مصر تحذر من التعامل فِيْ العملات المشفرة “مقامرة”

حذرت هِيْئة الرقابة المالية فِيْ مصر المتعاملين فِيْ الأنشطة المالية غير المصرفِيْة من مخاطر المشاركة فِيْ الطرح الأولي للعملة -ICO.

والتي تهدف إلَّى تحصيل الأموال من المواطنين، ومن مخاطر الانجرار إلَّى مكالمات للتعامل مع العملات الافتراضية المشفرة فِيْ ظل حَقيْقَة أنها لا تخضع لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على النقد الرسمي. النظام والقوانين والتشريعات المرتبطة به.

وفِيْ بيان تلقت العرب اليوم الإخبارية نسخة منه، دعت الهِيْئة المستثمرين – والمتعاملين فِيْ الأنشطة المالية غير المصرفِيْة – إلَّى الحرص على عدم الانخراط فِيْ هذا النوع من الأدوات عالية المخاطر لأنها من النوع. من المقامرة، وأن من يتعامل بهذه العملات يتعرض لخسارة كل أمواله إذا قبل هذه الدرجة العالية. إنه محفوف بالمخاطر، ومن الممكن أن يقع المستثمرون فِيْ هذه العملات الافتراضية فِيْ فخ القراصنة أو يتعرضون لخسائر فادحة فِيْ أي وقت نتيجة لأي تصريح أو لائحة من قبل أي من السلطات التنظيمية فِيْ أي من بلدان العالم.

وأكدت الهِيْئة فِيْ تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن هذه العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل معها أو استخدامها، وترى أيضًا أن الدعوات لتحفِيْز المستثمرين على الدخول فِيْ هذه الأنواع من المعاملات، لتحقيق عوائد مجزية هُو نوع من التضليل الذي يقع تحت طائلة العقوبة. المساءلة القانونية.

وأكدت الهِيْئة أن سوق تداول الأوراق المالية فِيْ مصر هُو البورصة المصرية – المعروفة للجميع – وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة ببورصة النيل، والإجراءات التنفِيْذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلَّى يجري حاليا استكَمْال بورصات السلع. يتطلب مسار التحديد تشريعًا لممارسته.

فِيْ السنوات الأخيرة، أصدرت المنظمة الدولية لهِيْئات الإشراف على أسواق رأس المال – IOSCO – بالفعل عدة تحذيرات لأعضائها فِيْما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بالمشاركة فِيْ عروض العملات الأولية والمخاطر المصاحبة للاحتيال، كَمْا أطلقت المنظمة الدولية لهِيْئات الأوراق المالية (IOSCO) قسمًا خاصًا على موقعها الإلكتروني. حيث تم نشر كل ما يصدر عَنّْ أعضائها. أصدرت الهِيْئات التنظيمية تحذيرات للمستثمرين الخاضعين لسيطرتهم ضد استخدام أصول التشفِيْر والمشاركة فِيْ عروض العملات، معربة عَنّْ مخاوفهم ومخاوفهم البالغة بشأن استخدام أصول التشفِيْر فِيْ مجالات التداول والتسوية والمحاسبة والتقييم.

كَمْا سبق للهِيْئة أن حذرت – مرارًا وتكرارًا – من التسارع المحموم لهذه العملات الافتراضية من خلال منصات التداول الإلكترونية أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت مؤخرًا أبوابها لتداول العقود القائمة على هذه العملات الافتراضية، وأعلنت مرارًا وتكرارًا للخدمات المالية غير المصرفِيْة الممارسون أن الغموض ليس غموضا ولا تزال هذه العملات محاطة بتحذيرات كبيرة من العديد من الجهات المصرفِيْة والرقابية بخصوصها، بالإضافة إلَّى عدم وجود آليات الشفافِيْة والحماية للمتعاملين، مما يفتح مجالا واسعا للاحتيال المالي، خاصة أنه لا يخضع لأي أطر تنظيمية أو تشريعية.