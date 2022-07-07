مصر تحسم خلال ساعات أسعار البنزين والسولار الجديدة.. إليك التوقعات

خلال ساعات تعلن لجنة تسعير المنتجات البترولية فِيْ مصر عَنّْ قرار بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والديزل .. إليكَمْ التوقعات

سيتم تحديد أسعار البنزين والديزل الجديد وجميع المنتجات البترولية الأخرى التي سيتم استخدامها لمدة 3 أشهر القادمة، ابتداء من يوليو الجاري وتنتهِيْ فِيْ سبتمبر المقبل، خلال ساعات لجنة التسعير الآلي للمنتجات البترولية فِيْ مصر، وسط توقعات. أن اللجنة سترفع أسعار البنزين فِيْ مصر. من جميع الأنواع مع بقاء سعر الديزل على حاله فِيْ ظل التغيرات العالمية فِيْ أسعار النفط.

أسعار البنزين فِيْ مصر

وبحسب القرار الأخير للجنة تسعير البنزين والديزل فِيْ أبريل الماضي، فإن أسعار البنزين الحالية هِيْ كَمْا يلي

سعر 80 بنزين حوالي 7.5 جنيه للتر وسعر 92 بنزين 8.75 جنيها للتر وسعر 95 بنزين 9.75 جنيها للتر

وثبت سعر لتر الديزل عَنّْد 6.75 جنيهات. عدم رفع سعر البضائع.

تجتمع لجنة التسعير الأوتوماتيكي للمنتجات البترولية المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار البنزين والديزل فِيْ مصر كل 3 أشهر، وتبدأ الأسعار التي توافق عليها العمل فور نشر القرار فِيْ الجريدة الرسمية فِيْ مصر.

وتضم اللجنة مسؤولين من وزارات حكومية مختلفة، بقيادة وزارة المالية والبترول والتخطيط. ومنذ قرار تشكيلها اتخذت اللجنة 11 قرارا منذ عام 2022 تم خلالها خفض أسعار البنزين مرتين فقط بينما تم تحديد الأسعار كَمْا هِيْ 4 مرات .. وقد اتخذت اللجنة قرارا برفع أسعار البنزين 5 مرات. . خلال اجتماعاتها.

وتعتمد اللجنة فِيْ قراراتها على عدد من المعايير والتطورات الدولية، من بينها أسعار خام برنت، والتغير فِيْ أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، والتكاليف الثابتة.

توقع بنك بي إن بي باريبا أن ترفع الحكومة المصرية أسعار البنزين خلال الة الجديدة للأسعار هذا الشهر.

أفاد بنك بي إن بي باريبا أنه من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير الآلي لتحديد أسعار البنزين والديزل خلال منتصف الشهر الجاري، لكن وزير البترول المصري المهندس طارق الملا قال فِيْ تصريحات سابقة إن الاجتماع سيعقد. فِيْ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال الملا فِيْ تصريحات تليفزيونية إن لجنة تسعير البنزين ستنعقد قبل عيد الأضحى، مشيرا إلَّى الارتفاعات العالمية فِيْ أسعار النفط مما يوحي بقرار اللجنة رفع أسعار البنزين.

وأضاف الملا فِيْ تصريحاته السابقة أنه فِيْ حال الموافقة على الزيادة فِيْ أسعار البنزين لن تتجاوز الزيادة 25 قرشا، مؤكدا حرص الحكومة على تخفِيْف حدة المواطن وتقليل الزيادة بشكل كبير مما تشهده أسواق النفط العالمية.

يشير ارتفاع أسعار النفط إلَّى تكلفة رفع أسعار البنزين

قال بنك بي إن بي باريبا إن رفع أسعار البنزين فِيْ مصر مهم فِيْ ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 14٪، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 15٪ فِيْ الربع الثاني من هذا العام. العام مؤكدا أن قرار رفع أسعار البنزين سيكون إشارة. بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد تسعى الحكومة للحصول عليه.

تعتمد مصر فِيْ معظم احتياجاتها من المواد البترولية على الواردات، مما يجعلها تواجه ضغوطًا مالية مع ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ فبراير الماضي، بالإضافة إلَّى تغير أسعار الصرف وتراجع أسعار النفط. انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأشارت مصادر حكومية إلَّى أن القرار سيكون زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه مع استمرار استقرار أسعار الديزل، تماشيا مع الاتجاه العام، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، فِيْما قرار تثبيت سعر الديزل. يأتي للحفاظ على أسعار المواد الغذائية فِيْ مصر.

يتماسك برنت فوق 100 دولار

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد خسائر كبيرة فِيْ الجلستين السابقتين، حيث عاد المستثمرون للتركيز على نقص الإمدادات، مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا أو 0.6 بالمئة إلَّى 101.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1121 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتا أو 0.7 بالمئة إلَّى 99.18 دولار للبرميل.

وكانت المعاملات متقلبة بعد أن هبطت الأسعار فِيْ وقت ما من الجلسة بنحو دولارين، ثم عادت الزيارة وارتفعت بنحو دولار واحد.

وفِيْ إشارة إلَّى احتمال استمرار شح إمدادات النفط، شددت واشنطن العقوبات على إيران العضو فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء، مما ضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

تراجعت أسعار النفط فِيْ الأسابيع الأخيرة، مما يسلط الضوء على المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.