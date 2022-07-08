مصر تحقق فائضاً أولياً بنحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2022-2022

وقالت فِيْ بيان اليوم الخميس، إن مصر حققت فائضا أوليا بنحو 98.5 مليار جنيه عَنّْ العام المالي 2022-2022 الذي انتهى فِيْ 30 يونيو حزيران.

وأضاف البيان أن إجمالي عجز الموازنة فِيْ مصر حسب الأنشطة الأولية لعام 2022/2022 بلغ 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الأهداف المالية للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 هِيْ تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5٪، وتحقيق فائض مبدئي بنسبة 1.5٪. الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلَّى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. تخفِيْض نسبة ديون جهات الموازنة إلَّى حوالي 80.5٪.