مصر تخفض أسعار الغاز لشركات توليد الكهرباء.. 3 دولارات للمليون وحدة حرارية

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الغاز لشركات توليد الكهرباء إلَّى 3 دولارات، من 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي الموفر لتوليد الكهرباء.

تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي الموفر لتوليد الكهرباء بمبلغ 3 / مليون وحدة حرارية بريطانية سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو شركات أخرى.

وفِيْ مارس 2022، حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المقدم لتوليد الكهرباء بـ 3.25 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو شركات أخرى.

أعلنت الحكومة، منتصف الشهر الجاري، رسميًا تأجيل تنفِيْذ زيادات أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، وذلك لتخفِيْف الأعباء عَنّْ المواطن المصري فِيْ هذه المرحلة.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة قررت فِيْ اجتماعها اليوم تأجيل الزيادة فِيْ أسعار الكهرباء، التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل، لمدة 6 أشهر، تنفِيْذاً للتوجيهات المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي “تقديراً للأعباء القائمة والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة، شهدنا تأجيل تنفِيْذ أي زيادات فِيْ أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر حتى نهاية عام 2022، ونحن نتابع مع الوقت المستجدات. الأزمة الحالية نتيجة لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي “.

وتابع “نحن نتحمل العبء الأكبر، وقد أخذنا على عاتقنا أي زيادات فِيْ الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، حيث نحاول استيعاب العبء الأكبر، بينما العبء أقل على المواطن”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، إن الدولة لن ترفع أسعار الكهرباء للمستهلكين خلال الفترة الحالية، فِيْ إطار خطة الدولة لمواجهة التداعيات العالمية، قائلاً “أرجأنا برنامج رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة”. “