مصر تخفّض مستوى البروتين بالقمح الأميركي فِيْ ممارسة شراء إلَّى 10.5%

قال متعاملون إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب فِيْ مصر، خفضت الحد الأدنى من محتوى البروتين فِيْ القمح الشتوي الناعم الأحمر والأبيض الأمريكي، والذي يمكن الوصول إليه اليوم الثلاثاء، إلَّى 10.5٪.

وأوضح التجار أن المستوى السابق كان 11.5٪، ومقبولًا بانخفاض إلَّى 11٪، مشيرين إلَّى أن التخفِيْض هُو خطوة للمساعدة فِيْ إتاحة المزيد من عروض القمح الأمريكي عمليًا.

فِيْ وقت لاحق، اليوم، تتطلب ممارسة الهِيْئة العامة للسلع التموينية القمح من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل فقط.

يُستثنى القمح من منطقتي التوريد التقليديتين فِيْ مصر، وهما البحر الأسود والاتحاد الأوروبي.