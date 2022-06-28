مصر تدرس طرقاً لاستخراج الدقيق من الحبوب واستخدام البطاطا في صناعة الخبز

وقال إنه أقل مما تم الاتفاق عليه، لكنها تدرس طرقًا لاستخراج المزيد من الدقيق من الحبوب واستخدام البطاطس لصنع الخبز في الوقت الذي تحاول فيه تقليص الواردات.

واشترت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الأخيرة كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن الواردات تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف واردات مصر من القمح.

تعتمد مصر بشكل أساسي على واردات القمح لتوفير الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل حوالي 103 مليون نسمة.

وكان المصيلحي قد قال في مايو الماضي إن مصر التي تسعى لتنويع مصادر وارداتها وافقت على شراء 500 ألف طن قمح من الهند.

وحظرت الهند صادرات القمح في نفس الشهر لكنها سمحت بتزويده بدول مثل مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.

وقال مصيلحي، أمس الأحد، إن المورد اشترط توفير القمح في الموانئ، مشيرا إلى أن الاتفاق كان على 500 ألف طن، لكن تبين أن المورد كان لديه 180 ألف طن في الميناء.

وأضاف مصيلحي أن مصر تجري محادثات أيضًا مع موردين روس لإبرام اتفاق لشراء القمح.

من جانبه، قال مصيلحي إن مصر تدرس سبل الحصول على المزيد من الدقيق من الحبوب، وهو ما سيرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5٪ من 82٪.

وأوضح أن ذلك سيوفر نحو 500 ألف طن قمح مستورد، فضلا عن استيراد 5 إلى 5.5 مليون طن قمح في العام المالي 2023/2022.

فكرة أخرى هي خلط دقيق القمح مع البطاطا البيضاء، وقال مصيلحي “نحن ندرس هذه التكنولوجيا الآن”.

وأوضح مصيلحي أن احتياطي القمح الحالي يكفي لنحو 6 أشهر بعد شراء 3.9 مليون طن من المحصول المحلي.