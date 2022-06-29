مصر تدعو المستثمرين والبنوك للسباق نحو “الصفر”.. وتحذر من التقاعس

دعت مصر المستثمرين والبنوك والشركات للمشاركة فِيْ حملة “السباق من أجل الصفر” العالمية، فِيْ إطار حرصها على تحقيق أهداف المناخ.

جاءت الدعوة من الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

تستضيف مصر مؤتمر COP27 فِيْ نوفمبر فِيْ شرم الشيخ.

السباق إلَّى الصفر

وقال محيي الدين إن نحو 2500 منظمة غير حكومية فِيْ أكثر من 100 دولة تشارك حاليا فِيْ حملة “السباق من أجل الصمود” التي تهدف إلَّى بناء القدرات لمواجهة التغيرات المناخية فِيْ المناطق الحضرية والريفِيْة والساحلية الأكثر تضررا من هذه الظاهرة.

وأضاف خلال مشاركته، الثلاثاء، فِيْ “منتدى الابتكار المناخي” ضمن فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي، أن نحو 10 آلاف منظمة غير حكومية من أكثر من 100 دولة تشارك فِيْ حملة “السباق إلَّى الصفر” التي تهدف إلَّى خفض انبعاثات الكربون إلَّى النصف بحلول عام 2030.

لا للتقاعس

وأكد محيي الدين أن تكلفة التقاعس عَنّْ العمل المناخي أصبحت أكبر تهديد للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن حلول هذه الأزمة تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص فِيْ تمويل وتنفِيْذ المشاريع المناخية.

وتابع “يجب على الشركات والبنوك والمستثمرين وغيرهم ممن تعهدوا بالمشاركة فِيْ السباق من أجل الصفر والعرق من أجل المرونة فِيْ مواجهة تغير المناخ وتحالف GFANZ تقديم أمثلة ملموسة لمساهماتهم فِيْ العمل المناخي فِيْ مؤتمر تغير المناخ. فِيْ شرم الشيخ “.

المؤشرات الإيجابية

وأوضح محيي الدين أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد مواجهة التغير المناخي، منها أن حجم الاستثمار فِيْ تقنيات العمل المناخي زاد بنسبة 210٪ خلال 2022/2022 على أساس سنوي، وكان لقطاع السيارات الكهربائية الحصة الأكبر منها.

وأشار إلَّى أن هذا النوع من المركبات قلل من استخدام الوقود بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي.

وفِيْ السياق ذاته، أشار إلَّى تقرير وكالة الطاقة الدولية، الذي جاء فِيْه أن حجم الاستثمار العالمي فِيْ قطاع الطاقة من المتوقع أن يرتفع بنسبة 8٪ هذا العام ليصل إلَّى 2.4 تريليون دولار.

كَمْا أوضح التقرير أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع هُو الاستثمار فِيْ الطاقة النظيفة، بينما تركزت هذه الاستثمارات فِيْ الدول المتقدمة والصين بشكل خاص.

وأوضح محيي الدين أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن العمل المناخي لا يزال بعيدًا عَنّْ المستوى المطلوب فِيْ ظل التحديات الضخمة، بما فِيْ ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة التضخم، فضلاً عَنّْ الصعوبات الجيوسياسية التي تتطلب المزيد من العمل والتعاون من أجل الحد من العالمية. الاحترار إلَّى 1، 5 درجات، وتسريع إجراءات التكَيْفَ مع المناخ، وضمان التمويل الكافِيْ لتدابير التخفِيْف والتكَيْفَ، وتعبئة جهُود واستثمارات القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية للعمل المناخي.