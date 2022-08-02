مصر ترجئ تنفِيْذ مشروع كايرو بايك.. أرخص وسيلة مواصلات

أجلت مصر تنفِيْذ مشروع “كايرو بايك” القائم على استخدام الدراجات كوسيلة مواصلات فِيْ القاهرة من خلال تطبيق على الهاتف المحمول بأسعار مخفضة.

كان من المقرر افتتاح وتشغيل مشروع كايرو يابك، أرخص وسيلة مواصلات فِيْ مصر، فِيْ الأول من أغسطس الجاري، بحسب تصريحات سابقة لإكرامي عبد النبي، مسؤول تشغيل المشروع بمحافظة القاهرة.

وأوضح عبدالنبي أن الشركة المسؤولة عَنّْ المشروع بدأت التشغيل التجريبي فِيْ 5 محطات، وتم وضع الدرجات فِيْها.

يعد مشروع Cairo Bike أحد المشروعات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين محافظة القاهرة وشركاء التنمية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة”، وبتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية، والإشراف الفني من معهد سياسات النقل والتنمية. “ITDP”.

يتضمن المشروع 500 دراجة يتم مراقبتها بواسطة HPS موزعة على 45 محطة يديرها تطبيق للهاتف المحمول، بأسعار تبدأ من جنيه واحد فِيْ الساعة.

يهدف المشروع إلَّى تسهِيْل التنقل بين مناطق محافظة القاهرة لتقليل الاعتماد على السيارات وتشجيع المواطنين على السفر بالدراجة.

اسباب تأجيل كايرو بايك

كشف مسؤول بمحافظة القاهرة لـ “العرب اليوم نيوز” أن تأجيل مشروع كايرو بايك جاء نتيجة عدم إنهاء بعض “الكبائن” لمواقف السيارات، وعدم استكَمْال إجراءات التشغيل.

وأوضح أنه سيتم الإعلان رسميا عَنّْ افتتاح المشروع على الفور، فِيْ الأيام المقبلة.

من جهته، قال اللواء إبراهِيْم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة فِيْ مصر، إنه سيتم تحديد مَوعِد تشغيل المشروع بعد أن تفقد محافظ القاهرة مواقع مشروع كايروبيك، وأعلن التشغيل الرسمي.

أهم المعلومات عَنّْ كايرو بايك

يهدف مشروع كايرو بايك إلَّى تغطية منطقة وسط البلد بالدراجات، لتسهِيْل التنقل للمواطنين، ويغطي مشروع كايرو بايك شوارع وسط البلد، عابدين، التحرير، رمسيس والزمالك.

وتشمل المرحلة الأولى بحسب ما تم الإعلان عَنّْه لمشروع كايرو بايك 26 محطة بإجمالي 250 دراجة والتي يجب تنفِيْذها فِيْ يوليو الماضي بينما تبدأ المرحلة الثانية فِيْ سبتمبر المقبل وتشمل 250 دراجة أخرى لتغطية جميع أنحاء الدولة. منطقة وسط المدينة.

تعتمد فكرة نظام مشاركة الدراجات على وجود شبكة كبيرة من النقاط حيث تتوفر الدراجات للاستخدام العام ويتم إدارتها بواسطة تطبيق على الهاتف المحمول.

يُمكّن برنامج كايرو بايك سكان وزوار المحافظة من استئجار الدراجات من المكان “أ” ثم ترك الدراجة فِيْ مكانها “ب”.

3 أنظمة لحجز الدراجات الهُوائية داخل المشروع وهِيْ

اشتراك سنوي 500 جنيه يمكن من خلاله الحصول على الدراجة فِيْ أي وقت.

تأجير دراجة بالساعة بسعر 1 جنيه للساعة.

تأجير دراجات هُوائية يوميا ب 8 جنيهات لمدة 12 ساعة