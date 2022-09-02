مصر ترفع الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين 200%

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه زيادة الدعم الاستثنائي للبطاقات التموينية إلَّى 300 جنيه (15.62 دولار) بدلاً من 100 جنيه.

كَمْا أمر السيسي بضخ 32 مليار جنيه فِيْ نظام دعم الخبز.

كَمْا زاد عدد الأسر التي يشملها الدعم النقدي فِيْ إطار برنامج “التضامن والكرامة” من 4.1 مليون أسرة إلَّى 5 ملايين أسرة، بينهم نحو 22 مليون مواطن مصري، من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال إن صندوق النقد الدولي أو توريد السلع أو إلغاء مبادرات التوريد فِيْ إطار المفاوضات الجارية للحصول على تمويل جديد.

وفِيْما يتعلق ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، أشار إلَّى زيادة دعم السلع الغذائية بنحو 17٪ خلال العام المالي الماضي ليصل إلَّى 97 مليار جنيه. كَمْا تم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 70٪ خلال الفترة من 2022 إلَّى 2022 ليستفِيْد منها 10.5 مليون مواطن.