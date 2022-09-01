قال مجلس الوزراء المصري، فِيْ بيان، اليوم الأربعاء، إنه وافق على اعتماد 1000 جنيه مصري (52.08 دولاراً) سعراً استرشادياً لشراء أردب قمح (150 كيلوغراماً) من المزارعين المحليين للموسم المقبل.

ويمثل ذلك زيادة بنحو 15٪ عَنّْ سعر الموسم الحالي البالغ 865-885 جنيها للأردب حسب مستويات النقاء.

منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا قطع معظم القمح عَنّْ منطقة بحر البلطيق التي تعتمد عليها مصر، تحول أكبر مستورد للقمح فِيْ العالم إلَّى الاعتماد بشكل كبير على محصوله المحلي فِيْ مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

قال وزير التموين علي مصيلحي، اليوم الأربعاء، إن مصر تمكنت من شراء 4.2 مليون طن من القمح من المحصول المحلي، وهُو ما يقل بنسبة 30٪ عَنّْ المستوى الذي كانت تستهدفه فِيْ البداية وهُو 6 ملايين طن، لكنه يتجاوز مستويات 2022.

اتخذت الحكومة خطوات قليلة لحماية إمدادات القمح، بما فِيْ ذلك مطالبة المزارعين المحليين بتزويد الحكومة بما لا يقل عَنّْ 60٪ من محاصيلهم وفرض غرامات وربما أحكام بالسجن على المخالفِيْن.

بدأ حصاد القمح المحلي فِيْ أبريل وينتهِيْ يوم الخميس.