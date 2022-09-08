مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلَّى 19.31 جنيه.. ماذا يعَنّْي ذلك

رفعت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي – الذي يتم التعامل معه مع المستوردين – إلَّى 19.31 جنيه مطلع سبتمبر الجاري.

كشف منشور صادر عَنّْ وزارة المالية فِيْ مصر، أن المحاسبة المالية تستند إلَّى سعر الدولار الجمركي عَنّْد 19.31 جنيه، بينما يبلغ سعر اليورو 19.09 جنيهًا، والجنيه الإسترليني وفقًا للنشر 22 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الدولار الكندي. بلغ سعره 14.6 جنيه.

وحددت المنشور الصادر فِيْ 7 أغسطس عَنّْ مصلحة الجمارك فِيْ مصر سعر الكروا الدنماركي 2.5 جنيه، والنرويجي 1.9 جنيه، والسويدى 1.78 جنيه، فِيْما كان سعر الفرنك السويسري الذي يتعامل معه المستوردون يقارب 19.5 جنيه.

وحددت المنشور الذي اطلعت عليه بوابة “العرب اليوم نيوز” سعر العملات العربية للتعامل مع المستوردين، حيث وصل سعر الريال السعودي إلَّى 5.14 جنيه، والدينار الكويتي 62.4 جنيه، والدينار البحريني 51.2. جنيه أو رطل للوزن.

ما هُو الدولار الجمركي

الدولار الجمركي هُو السعر الذي تحدده وزارة المالية فِيْ مصر للدولار مقابل الجنيه المصري. يتم ذلك على أساس شهري. يتم استخدامه لتحديد قيمة البضائع التي يتم استيرادها من الخارج. كَمْا أنها تستخدم لتحديد قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع ومتطلبات الإنتاج.

وفِيْ نهاية شهر أغسطس الماضي، أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، عَنّْ عدد من الإجراءات الاستثنائية للإفراج عَنّْ البضائع من الموانئ فِيْ مصر، وتخفِيْف الأعباء على المستثمرين والمستوردين، خاصة بعد تقديمهم عددًا من الشكاوى. عَنّْ تأخر الإفراج عَنّْ وارداتها فِيْ ظل أزمة تزويد الدولار ببعض السلع وفق ضوابط الحكومة فِيْ مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبحسب تصريحات الوزير حينها، فقد تم التنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارات النقل والتجارة والصناعة للاتفاق على عدد من الإجراءات لمنع تكدس البضائع بالموانئ المصرية.

ومن هذه الإجراءات وقف تحصيل الغرامات الجمركية عَنّْ تأخير استكَمْال الإجراءات الجمركية بسبب استلام مستندات من الجهات الحكومية لتخفِيْف الأعباء على المستوردين وبالتالي تقليل تكاليف البضائع.

رحلة الجمارك بالدولار

فِيْ أبريل 2022 بلغ سعر الدولار الجمركي بحسب وزارة المالية 16 جنيهاً، وبناءً على قرار وزارة المالية بتحديد سعر الدولار الجمركي، كان الهدف ضبط أسعار الواردات. المنتجات بعد ارتفاع أسعار الدولار فِيْ عدد من البنوك.

ارتفع سعر الدولار الجمركي إلَّى 17 جنيها فِيْ مايو الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية فِيْ مصر، ثم انتقل فِيْ يونيو ليسجل 18.64 جنيها، ليعادل سعره فِيْ معظم البنوك العاملة فِيْ قطاع البنوك.

كَيْفَ يؤثر الدولار الجمركي على أسعار السلع

تؤثر حركة أسعار الدولار الجمركي سواء صعودًا أو هبوطًا على تكلفة أسعار السلع والمنتجات والمدخلات المستوردة، ووفقًا للبيانات السابقة لعضو شعبة المستوردين فِيْ مصر ماتي بشاي، ارتفاع الجمارك يؤدي الدولار إلَّى ارتفاع مباشر فِيْ أسعار السلع المستوردة، لأن سعر الدولار الجمركي يستخدم لتحديد قيمة البضائع المستوردة. من أجل احتساب الرسوم الجمركية.

وأضاف بشاي أن سعر الدولار الجمركي بطبيعة الحال أقل من سعر الدولار فِيْ البنوك وشركات الصرافة لخفض التكاليف وتقليل الأعباء على المستهلك، لكن رفع سعر الدولار الجمركي والوصول إلَّى مستواه فِيْ البنوك يؤدي إلَّى زيادة فِيْ تكلفة البضائع المستوردة والتي تنعكس فِيْ أسعار السلع فِيْ الأسواق المحلية.