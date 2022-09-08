مصر ترفع سعر الدولار الجمركي عَنّْد 19.31 جنيه.. الأعلى على الإطلاق

قررت وزارة المالية المصرية، الخميس، رفع الرسوم الجمركية إلَّى 19.31 جنيهًا وهُو أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق فِيْ مصر.

سيتم تطبيق السعر الجديد اعتبارًا من الخميس 8 سبتمبر.

يتزامن ارتفاع سعر الدولار الجمركي مع قيود الاستيراد المفروضة على واردات الدولة، لا سيما نظام الائتمان المستندي، الذي يحذر من زيادات جديدة فِيْ أسعار بعض السلع.

وكانت وزارة المالية قد حددت فِيْ أبريل الماضي سعر الدولار الجمركي عَنّْد 16 جنيهاً للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار فِيْ البنوك حتى قررت رفعه فِيْ مايو إلَّى 17 جنيهاً.

وكانت الحكومة المصرية أفرجت فِيْ يونيو عَنّْ سعر الدولار الجمركي الذي سجل عَنّْد 18.64 جنيهًا فِيْ ذلك الوقت يساوي سعر الدولار فِيْ البنوك.