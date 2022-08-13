مصر ترفع سعر الدولار الجمركي.. مخاوف من زيادة أسعار السلع

أبدى المستوردون المصريون تخوفهم من تأثير ارتفاع سعر الدولار الجمركي على التضخم والأسواق المصرية.

وتشهد الأسواق المصرية ارتباكًا بسبب القيود المفروضة على الواردات وعدم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه.

ارتفعت أسعار السلع المستوردة فِيْ مصر بنسبة 20 فِيْ المائة وحتى 50 فِيْ المائة فِيْ الأسواق منذ مارس الماضي وحتى الآن، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة الدولار.

رفع سعر الدولار الجمركي

قررت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي من 18.63 جنيه للدولار إلَّى 19.19 جنيه للدولار بزيادة 56 قرشًا.

الدولار الجمركي سعر خاص بالدولار تحدده الدولة لمحاسبة المستوردين عَنّْ الرسوم الجمركية على الواردات.

المستوردين

وعبر عضو شعبة المستوردين ماتا بيشاي، فِيْ تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، عَنّْ مخاوف المستوردين من القرار “الذي سيؤدي إلَّى مزيد من اللبس”، موضحا أن “القرار اتخذ قرارا جمركيا بالدولار الأول وقت أعلى بقليل من سعره فِيْ السوق، وهُو ما سيلقي بظلاله على جميع السلع المستوردة ويؤدي إلَّى حدوث ارتباك فِيْ الأسواق “.

وتابع بشاي “عادة سعر الدولار الجمركي أقل من سعر الدولار فِيْ البنوك لتخفِيْف الأعباء عَنّْ المستهلكين، لكن القرار خلق حالة من عدم اليقين، ونتوقع أن تراجع الحكومة هذه القرارات بعد فترة وجيزة. متابعة تأثيرها على الأسواق، بحسب “سبوتنيك”.

وشدد بشاي على أن هناك قيودًا كثيرة فُرضت بالفعل على الواردات، وأن رفع سعر الدولار الجمركي يفاقم أزمة الاستيراد، لافتًا إلَّى أن “هناك نقصًا فِيْ البضائع بنسبة 40 بالمائة على الأقل فِيْ الأسواق بسبب أزمة الاستيراد، و” وارتفعت الأسعار بمعدلات كبيرة تصل إلَّى 60 و 70 فِيْ المائة لبعض السلع المستوردة نتيجة ندرة العرض وزيادة تكاليف الاستيراد.

وأضاف بشاي “إن مسألة القيود على الواردات لدعم الصناعة الوطنية ليست واقعية على الإطلاق، فمصر تستورد أكثر من 60 فِيْ المائة من احتياجاتها، وهذه الواردات ليست كلها سلع تامة الصنع، وجزء كبير منها مواد أولية ومستلزمات إنتاج. وبالتالي فإن قيود الاستيراد لا يمكن أن تدعم الصناعة الوطنية “. على العكس من ذلك، تتأثر الصناعة الوطنية سلباً بالقيود المفروضة على الاستيراد وارتفاع قيمة الدولار الجمركي.

تتأثر أسعار السلع الأساسية فِيْ مصر بشكل كبير بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كدولة تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغذاء والطاقة والتكنولوجيا الحديثة.

تستورد مصر سنويا سلعا مختلفة، معظمها أغذية، بنحو 78 مليار دولار.

وكانت وزارة المالية المصرية قد حددت سعر الدولار الجمركي فِيْ مارس الماضي عَنّْد 16 جنيها للدولار، بعد أن خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 15 فِيْ المائة دفعة واحدة، بحيث تجاوز سعر الدولار 17 جنيها.

ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي بعد ذلك، لكنها رفعت فِيْ قرارها الأخير قيمته لأول مرة لتتجاوز قيمة الدولار فِيْ البنوك.

ووافقت البنوك المصرية على تعليمات جديدة، أبريل الماضي، بمنع قبول موارد النقد الأجنبي مجهُولة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، فِيْ عمليات الاستيراد.