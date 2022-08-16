مصر ترفع قيمة الدعم السلعي للأسر الأكثر احتياجاً.. بدءاً من هذا التاريخ

أصدر وزير التموين المصري، علي المصيلحي، توجيهاً وزارياً بوضع ضوابط على بطاقة الدعم وتبادل البضائع للمواطنين، بعد الزيادة التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى.

وقالت وزارة التموين فِيْ بيان، الاثنين، إن التوجيه الذي سيتم تنفِيْذه اعتباراً من بداية شهر سبتمبر المقبل، تضمن استبدال قنينة زيت وزنها 800 جرام لكل فرد على البطاقة المساندة وبحد أقصى 4 زجاجات. لكل بطاقة بالإضافة إلَّى صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على البطاقة المساندة وبحد أقصى 8 كيلو سكر لكل بطاقة.

كَمْا تضمنت التوجيهات استبدال كيلو أرز بالبطاقة بأقل من أربعة أعضاء و 2 كيلو مقابل البطاقة المكونة من 4 أعضاء فأكثر.

تضمن التوجيه أيضًا صرف 800 جرام من المعكرونة للبطاقة بأقل من 4 أعضاء، والاستغناء عَنّْ عبوتين 800 جرام من المعكرونة للبطاقة مع 4 أعضاء أو أكثر.

وأكدت الوزارة حق المواطن فِيْ صرف ما تبقى من الدعم المستحق من أنواع قائمة السلع، والتي زادت بواقع 5 سلع جديدة، وهِيْ نباتات (سمن) ودقيق معلب. الطحينة البيضاء والتونة والمربى، ليرتفع عدد السلع فِيْ منافذ التوزيع إلَّى 30 سلعة.

تضمن التوجيه الوزاري أن إجمالي البضائع المشتراة يجب ألا يتجاوز رصيد دعم الحصة التموينية المحدد، ويسمح للمواطن بصرف حزمة البضائع حسب احتياجاته ولا تتجاوز 5 جنيهات عَنّْ مبلغ الزيادة المقررة للبطاقة.

كَمْا أكد التوجيه الوزاري على حق المواطن فِيْ دفع مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات فِيْ الشهر من ميناء التموين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كَمْال، مساعد وزير التموين، بأن الدولة تصرف دعم سلعي لـ64 مليون مواطن شهريًا.

وكشف كَمْال أن المخزون الاستراتيجي للسلع يتجاوز 6 أشهر فِيْ جميع السلع، مشيرا إلَّى أن زيادة عدد السلع التي يتم إطلاقها لمنافذ التوزيع تساهم فِيْ تلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع وتمكنهم من الاختيار حسب متطلباتهم.