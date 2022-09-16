مصر تسابق الزمن لقمة المناخ COP27.. ما علاقة الدول المصدرة للغاز

وزير البترول والثروة المعدنية المصرى م. واستعرض طارق الملا، تحول الطاقة فِيْ بلاده التي تعتمد على الغاز الطبيعي كَمْصدر حيوي للطاقة.

وأشار خلال مشاركته، عبر تقنية الفِيْديو كونفرنس، فِيْ الاجتماع التنسيقي الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز للتحضير لقمة المناخ العالمية COP27، التي ستستضيفها مصر فِيْ شرم الشيخ نوفمبر المقبل، فِيْ ظل التحديات الحالية. فِيْ مجال أمن الطاقة، وخاصة الاستدامة وتوفِيْرها بأسعار معقولة، يظل دور الغاز الطبيعي مهمًا وحيويًا فِيْ تحول الطاقة باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدرًا أساسيًا للطاقة النظيفة والموثوقة والميسورة التكلفة للعالم.

وفِيْ هذا السياق أكد الملا خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع أن مصر تنفذ استراتيجية فِيْ هذا الصدد تعتمد على الغاز كَمْصدر رئيسي. فِيْ الواقع، أصبح الغاز الطبيعي الوقود المهِيْمن فِيْ العديد من الصناعات والقطاعات فِيْ مصر.

وأضاف أن مصر نجحت فِيْ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2022 والعودة إلَّى تصدير الغاز المسال مما أدى إلَّى اتخاذ خطوات كبيرة فِيْ التوسع فِيْ استخدامات الغاز فِيْ السوق المحلي، حيث وصل عدد المنازل التي تم إيصال الغاز إليها. أكثر من 13 مليون وحدة سكنية وعدد السيارات التي تم تحويلها للعمل على الغاز الطبيعي المضغوط إلَّى 500 ألف سيارة.

تحديات قطاع الطاقة

وشددت الوزيرة على أن قطاعات الطاقة حول العالم واجهت تحديات كبيرة فِيْ السنوات الأخيرة، حيث تسبب جائحة كورونا فِيْ تقلبات كبيرة فِيْ أسواق الطاقة، مشيرة إلَّى أن التحديات الجيوسياسية غير المسبوقة فِيْ أمن الطاقة تسبب اضطرابات كبيرة فِيْ إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف الملا أن هذه الأحداث العالمية عززت أهمية ودور الغاز الطبيعي فِيْ مزيج الطاقة العالمي على المديين المتوسط ​​والبعيد، وأصبح تأمين إمدادات الغاز مصدر قلق لكثير من الدول، خاصة وأن العالم سيستمر فِيْ ذلك. استهلاك الطاقة لدعم جهُود التنمية والاستدامة، مع التأكيد على الهدف المشترك للدول المصدرة للغاز والمتمثل فِيْ تأمين مصادر الغاز بطرق آمنة وبطرق تحافظ على البيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ من خلال تقنيات التقاط وتخزين الكربون و الاستفادة منه وتقليل انبعاثات غاز الميثان.

وأضاف الملا أن هذه التحديات تؤكد أهمية التعاون الإقليمي لتشكيل توافق جديد وتطوير حلول وشراكات جديدة أصبحت مهمة للغاية للتغلب على هذه التحديات. التكامل مع دول الجوار فِيْ تعزيز دورها كَمْركز إقليمي لتجارة وتجارة الغاز والنفط، والاستمرار فِيْ لعب دور مهم كشريك تجاري رئيسي لتوريد الغاز للأسواق الأوروبية.

قمة المناخ COP 27

وأشار الوزير إلَّى أن مصر ستستضيف فِيْ أقل من شهرين قمة المناخ العالمية COP27 نيابة عَنّْ القارة الأفريقية وستعبر عَنّْ أصوات الدول الأفريقية بالإضافة إلَّى إبراز حقوقها وتطلعاتها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة. والازدهار للجميع.

وأشار إلَّى أنه بالرغم من أن الدول الأفريقية ليست مسؤولة عَنّْ أزمة تغير المناخ إلا أنها تواجه أكثر آثارها السلبية، لكنه أكد أن القارة السمراء نموذج لخطوات جادة فِيْ قضية المناخ فِيْ حدود إمكانياتها ودعمها. يستقبل.

كَمْا أكد أن الدول الأفريقية تتمتع بموارد طبيعية كبيرة وإمكانيات هائلة فِيْ مجال الطاقة المتجددة، لكنها متخلفة فِيْ التنمية الاقتصادية، وأن دور الغاز والنفط يظل حيوياً فِيْ إفريقيا، خاصة أن الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كذلك. كافِيْة لتلبية احتياجات القارة المتزايدة من الطاقة، مشيرا إلَّى أن أهم التحديات تواجه الدول الأفريقية نقص التمويل والتقنيات الحديثة الصديقة للبيئة فِيْ طريقها لتلبية تطلعات التنمية ودعم انتقال الطاقة نحو خفض الكربون.

تخفِيْض الانبعاثات

وأوضح الملا أن قمة المناخ تأتي فِيْ وقت مهم لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أنها تحالف دولي رائد يضم 19 دولة منتجة تمثل 70٪ من احتياطيات الغاز المؤكدة وصناعة الغاز بشكل عام لتأكيد الالتزام بالخفض. الانبعاثات ودعم الجهُود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يمكن لأمن الطاقة التعامل مع الاستدامة.

وذكر أن رؤية مصر بصفتها رئيس قمة المناخ المقبلة هِيْ الدعوة للانتقال من مرحلة التفاوض والتخطيط إلَّى التحرك بسرعة نحو التنفِيْذ المتكامل والسريع والفعلي على أرض الواقع، وذلك كجزء من هذه الرؤية التي تركز على التكامل. وتنفِيْذاً، ستخصص القمة العالمية للمناخ ولأول مرة يوماً للحد من انبعاثات الكربون لة الجهُود والنجاحات المحلية والإقليمية والدولية فِيْ مجال خفض الانبعاثات فِيْ قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى.

وأكد الوزير أن مصر تقود الجهُود للتحضير لمبادرة الطاقة التي تركز على التحول العادل والطاقة فِيْ أفريقيا.

وشدد الملا على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعَنّْية بما فِيْ ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، حيث يعد عاملا أساسيا فِيْ دفع الجهُود المشتركة نحو خفض الانبعاثات فِيْ صناعة النفط والغاز، مؤكدا دعمه المستمر لتحقيق مثمر. الحوار والتنسيق الدولي لتوفِيْر التقنيات والتمويل وبرامج التدريب لانتقال الطاقة بشكل متوازن وعادل ومتاح. خاصة فِيْ إفريقيا.

توقيت مهم

من جهته أكد المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز فِيْ كلمته أن قمة المناخ COP27 ستنعقد فِيْ وقت مهم يعاني فِيْه العالم من تحديات كثيرة، وهِيْ فرصة لأفريقيا. القارة لتحقيق التنمية ومواكبة التحول الطاقي، مشيرة إلَّى أنها ستشهد تأكيدا لدور الغاز الطبيعي. الحيوية كوقود للمرحلة الانتقالية وأهميتها فِيْ تحقيق أهداف التنمية المستدامة.