مصر تستعد لـ COP27 بزراعة 100 مليون شجرة

أعلنت مصر، فِيْ إطار استعداداتها لمؤتمر (كوب 27) الذي سيعقد فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل، عَنّْ مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة.

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماعا لبحث المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية الهادفة إلَّى زيادة الرئة الخضراء فِيْ المحافظات.

وأشار رئيس الوزراء إلَّى أهمية هذه المبادرة التي تأتي فِيْ إطار جهُود الدولة المصرية فِيْ الملف المناخي، بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27). التي تستضيفها مصر، مبينة أن العمل على هذه المبادرة سيبدأ. من خلال حملة تشجير واسعة النطاق على جانبي الطرق السريعة، نهدف أيضًا إلَّى زيادة الرئة الخضراء فِيْ المدن الحضرية.

ووجه د. مصطفى مدبولي بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة وجود كود مناسب لنوع الأشجار التي سيتم زراعتها.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المبادرة تهدف إلَّى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهُواء، وتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحقيق أقصى فائدة اقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة فِيْ هذا السياق. العوائد الاقتصادية الكبيرة بعد تنفِيْذ هذه المبادرة والتي تتلخص فِيْ زراعة أصناف من الأشجار ذات العائد الاقتصادي سواء كانت أشجار مثمرة مثل الزيتون أو الأشجار الخشبية أو غيرها من الأشجار ذات العائد الاقتصادي.

بالإضافة إلَّى العوائد الاجتماعية التي تهدف من خلالها الدولة المصرية إلَّى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وكذلك امتصاص الملوثات والأبخرة التي ستؤثر إيجابياً على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلَّى العوائد البيئية المتمثلة بشكل رئيسي فِيْ تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهُواء.

فِيْ الوقت نفسه، أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين عَنّْ مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار فِيْ المجالات المتعلقة بالعمل المناخي ووضع المشاريع المناخية وفرص الاستثمار على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية والجهات الفاعلة الأخرى، بهدف البدء فِيْ تنفِيْذ المشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف العمل المناخي.

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ فِيْ الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، أن هذه المبادرة تهدف إلَّى مناقشة فرص الاستثمار فِيْ قطاعي الغذاء والمياه، وتطوير أنظمة الري، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وجديد. والطاقة المتجددة والبنية التحتية ذات الصلة، والتحول الرقمي فِيْ إدارة وتشغيل هذه القطاعات. وهذا يساعد فِيْ التنفِيْذ الفعلي لمشاريع المناخ، وبالتالي تحقيق أهداف العمل المناخي وتوفِيْر فرص عمل فِيْ المناطق الخمس والدول التابعة لها.