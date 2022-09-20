مصر تستعد للنوم “بدري”.. مَوعِد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال

تستعد مصر لتنفِيْذ تمور الشتاء لإغلاق المحلات العامة، فِيْ الأيام المقبلة، مع نهاية الصيف، وبداية الدراسة، ما وصفه البعض بـ “النوم مبكرًا”.

وسيشهد مَوعِد افتتاح وإغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم وورش العمل والمقاهِيْ تغييراً فِيْ الأيام المقبلة، حيث سيتم تطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق المحلات العامة.

مَوعِد تطبيق المواعيد الشتوية لإغلاق المحلات العامة فِيْ مصر

تبدأ المواعيد الشتوية من يوم الجمعة الأخير فِيْ سبتمبر وحتى الخميس الأخير فِيْ أبريل من العام.

وبحسب هذا التوقيت، سيكون اليوم الأول لتطبيق مواعيد الشتاء على المحلات العامة هُو الجمعة التي تليها.

ساعات عمل جميع المحلات التجارية والمولات، باستثناء المطاعم والمقاهِيْ والبازارات المنظمة فِيْ المادة الثانية من القرار، هِيْ يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق فِيْ الساعة 10 مساءً فِيْ فصل الشتاء.

ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة ويغلق فِيْ أيام العطل والأعياد الرسمية الساعة 11 مساءا فِيْ الشتاء.

ساعات عمل المطاعم والمقاهِيْ والبازارات، بما فِيْ ذلك تلك الموجودة فِيْ مراكز التسوق التجارية، هِيْ يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق فِيْ الساعة 12 منتصف الليل فِيْ الشتاء.

استثناءات من تطبيق مواعيد الشتاء لإغلاق المحلات

يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة ويغلق فِيْ أيام الإجازات والعطلات الرسمية فِيْ الساعة 1 صباحًا.

– خدمة الوجبات الجاهزة وخدمة التوصيل للمنازل للمطاعم والمقاهِيْ ستستمر 24 ساعة فِيْ اليوم.

ساعات عمل جميع المحلات التجارية للورش والحرف اليدوية داخل الكتلة السكنية هِيْ يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساءً فِيْ فصل الشتاء، باستثناء ورش الطرق ومحطات الوقود والورش المتعلقة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي من أجلها يصدر بذلك قرار من رئيس اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة.

– استثنت المادة 5 من القرار محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

يجوز تعديل مواعيد فتح وإغلاق المحلات الواقعة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هِيْئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد تقديمه. اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة وبالتنسيق مع وزير السياحة والآثار.