مصر تستلم 63 ألف طن قمح أوكراني من مورد روسي

قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، إن مصر وافقت على استلام شحنة 63 ألف طن من القمح الأوكراني “، على أن يكون المورد الروسي مسؤولاً عَنّْ نقل الشحنة ووصولها بأمان، بعد ذلك. لم نتمكن من الوصول من قبل “.

وأضاف مصيلحي أن الشحنة تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وستكون بنفس الأسعار والكَمْيات والشروط المتفق عليها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير التموين، أمس، إنه يكفِيْ لمدة 6.7 أشهر، ولإمداد النفط 5.7 شهر.

وأضاف المصيلحي فِيْ مقابلة تلفزيونية “لم يخطر ببال تاريخ مصر أن لدينا احتياطيًا استراتيجيًا من القمح 6.7 شهرًا وهُو ما يكفِيْ حتى 20 مارس المقبل، ثم يبدأ موسم الزراعة الجديد”.

وأشار وزير التموين، إلَّى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع المشروع القومي للصوامع من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح، مشيرًا إلَّى أن الصوامع تتسع لـ 3.4 مليون طن حاليًا.

وأوضح أن كل خلية فِيْ الصوامع تستوعب 5000 طن قمح، مؤكدًا أن الكَمْية الإجمالية كافِيْة كَمْخزون لمدة تتراوح بين 4 إلَّى 5 أشهر.