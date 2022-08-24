مصر تستورد 240 ألف طن من القمح الروسي عبر شراء مباشر

قالت وزارة التموين المصرية، إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية اشترت اليوم الاثنين 240 ألف طن من القمح الروسي عَنّْ طريق الشراء المباشر، فِيْ استمرار الاتجاه الذي بدأته فِيْ الآونة الأخيرة فِيْ الشراء دون طرح مناقصات دولية.

وقال مصدران إن عملية الشراء تشمل ست شحنات تبلغ كل منها 40 ألف طن، مع الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يومًا.

ولم تكشف الوزارة عَنّْ السعر، لكن التجار قالوا إنهم يعتقدون أنه تم بيعها بسعر 368 دولارًا للطن، بانخفاض حوالي 8٪ عَنّْ مشترياتها السابقة فِيْ يوليو.

قالت وزارة التموين، اليوم الاثنين، إن هِيْئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب فِيْ مصر، اشترت نحو 1.8 مليون طن من القمح المستورد عبر مناقصات وشراء مباشرة.

احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح كافِيْة حاليًا لمدة 7 أشهر، أي شهر أكثر من هدفها المعتاد البالغ 6 أشهر.

مصر هِيْ واحدة من أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، وقد أصبحت تعتمد بشكل كبير على الحبوب الروسية والأوكرانية فِيْ السنوات القليلة الماضية.

يحاول القطاع الخاص ومشتري الحبوب الحكومي فِيْ مصر تنويع مصادر القمح هذا العام، لكن عمليات الشراء الكبيرة للقمح الروسي استمرت فِيْ الأشهر التي أعقبت غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة التموين إن الشحنات ستتم فِيْ الفترة من 20 سبتمبر / أيلول إلَّى 10 أكتوبر / تشرين الأول، ومن 11 إلَّى 30 أكتوبر / تشرين الأول، ومن 21 أكتوبر / تشرين الأول إلَّى 10 نوفمبر / تشرين الثاني.

وقال المصدران إن المزيد من عمليات الشراء ما زالت ممكنة بينما لا تزال المحادثات جارية.