مصر تسعى لشراء زيوت نباتية فِيْ ممارسة محلية

قالت الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر إنها تسعى لشراء 3000 طن من زيت الصويا و 1000 طن من زيت فول الصويا للتسليم فِيْ الفترة من 10 إلَّى 30 أغسطس.

وأضافت الهِيْئة، الاثنين، أن آخر مَوعِد لتقديم العطاءات هُو 6 يوليو.

وقال المساعد الأول لوزير التموين، إبراهِيْم عشماوي، الشهر الماضي، إن الوزارة بصدد إنشاء خمس شركات نفطية جديدة، وأنها ترحب بمشاركة القطاع الخاص فِيْ الاستثمار والإدارة والتشغيل.

وأضاف مساعد الوزير أن الوزارة ترحب أيضا بمشاركة القطاع الخاص فِيْ إدارة وتشغيل المستودعات والصوامع.

تسبب فقدان الشحنات من أوكرانيا، أكبر مورد لزيت عباد الشمس فِيْ العالم، فِيْ زيادة حادة فِيْ الأسعار العالمية للزيوت النباتية.