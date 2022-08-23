مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي فِيْ صفقة شراء مباشر

اشترت الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر 240 ألف طن من القمح الروسي عَنّْ طريق الشراء المباشر فِيْ 22 أغسطس.

وقالت وزارة التموين، فِيْ بيان، إن الشحنات سيتم شحنها فِيْ الفترات من 20 سبتمبر إلَّى 10 أكتوبر، ومن 11 إلَّى 30 أكتوبر، ومن 21 أكتوبر إلَّى 10 نوفمبر.

هِيْئة السلع التموينية هِيْ المشتري الحكومي للحبوب فِيْ مصر.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز إن الشراء يشمل ست شحنات كل منها 40 ألف طن من القمح الروسي تباع على أساس أسعار الشحن.

ولم تكشف الوزارة عَنّْ السعر لكن التجار قالوا إنهم يعتقدون أنه بيع بسعر 368 دولارا للطن.

وقال المصدران إن المزيد من عمليات الشراء ما زالت ممكنة بينما لا تزال المحادثات جارية.

واشترت مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم، فِيْ السنوات الأخيرة معظم وارداتها من القمح من منطقة البحر الأسود، لكنها سعت إلَّى تنويع مصادر الاستيراد فِيْ أعقاب الاضطرابات الناجمة عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

قال وزير التموين المصري علي مصيلحي يوم الاثنين إن اتفاق شراء القمح من الهند لا يزال ساريًا على الرغم من القيود الأخيرة على الصادرات الهندية، لكن لم يتضح متى سيتم شحنه.

وقال مصيلحي إن مصر تعاقدت فِيْ يونيو حزيران على شراء 180 ألف طن قمح من الهند بعد أن وافقت فِيْ البداية على شراء 500 ألف طن.

وكان مصيلحي قال فِيْ مايو أيار إن قيود التصدير لن تنطبق على اتفاق مصر مع نيودلهِيْ.

وتسببت موجة ارتفاع حاد فِيْ درجات الحرارة فِيْ خفض محصول الهند هذا العام.

وقال مصيلحي إن الهند واجهت موجة حر شديدة أثرت على محصولها للعام المقبل. وأضاف أنه من الطبيعي أن يرغبوا فِيْ الاحتفاظ بمحصولهم وأن هذا حقهم، مشيرًا إلَّى أن الشحنة المتجهة إلَّى مصر لا تزال فِيْ أحد الموانئ.

فِيْ إطار محاولات تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، قال مصيلحي إن الحكومة المصرية اشترت ما يقرب من 1.8 مليون طن من القمح منذ بداية العام المالي الحالي، وأبرمت صفقات شراء من دول بينها فرنسا وروسيا منذ الصفقة الهندية. تم الإعلان عَنّْه.

وأضاف مصيلحي أن مخزون مصر الاستراتيجي من القمح يكفِيْ حاليًا لنحو سبعة أشهر.