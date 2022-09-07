مصر تشتري 27 ألف طن من زيت دوار الشمس فِيْ ممارسة دولية

قالت مصر، المشتري الرسمي للحبوب، إنها اشترت 27 ألف طن من زيت عباد الشمس فِيْ ممارسة دولية، وهِيْ أول عملية شراء لزيوت مستوردة منذ مارس.

اشترت الهِيْئة زيوت محلية منخفضة السعر بدلاً من الزيوت المستوردة فِيْ الممارسات السابقة.

لكنها قالت إنها ألغت ممارسة إنتاج محلية منفصلة، الثلاثاء، بسبب ارتفاع الأسعار، واشترت زيوت مستوردة مع انخفاض أسعار زيوت الطعام عالميا، بحسب “رويترز”.

انخفض مؤشر الأسعار العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي يتضمن مؤشر الزيت النباتي، فِيْ أغسطس بعد استئناف الصادرات من الموانئ الأوكرانية مما أدى إلَّى تحسن توقعات الإمدادات.

واشترت الهِيْئة العامة للسلع التموينية زيت عباد الشمس المستورد بسعر يقل عَنّْ 20٪ من العروض المعروضة فِيْ العطاء المحلي.

تسعى الهِيْئة العامة للسلع التموينية إلَّى الحصول على كَمْية غير معلنة من زيت فول الصويا وزيت عباد الشمس فِيْ الممارسات الدولية للوصول إليها فِيْ الفترة من 20 أكتوبر إلَّى 10 نوفمبر و / أو 11 إلَّى 30 نوفمبر.

طلبت من التجار تقديم عطاءات للدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يومًا.

كَمْا أطلقت الهِيْئة العامة للسلع التموينية ممارسة للزيوت النباتية المحلية تسعى للحصول على ما لا يقل عَنّْ 3000 طن من زيت فول الصويا و 1000 طن من زيت عباد الشمس للتسليم من 5 إلَّى 30 أكتوبر و / أو 1-25 نوفمبر.