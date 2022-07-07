مصر تشتري 63 ألف طن من القمح الألماني فِيْ صفقة شراء مباشر

قالت مصادر، اليوم الخميس، إن الهِيْئة العامة للسلع التموينية، الدولة المشترية للحبوب فِيْ مصر، اشترت نحو 63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ فِيْ صفقة شراء مباشرة هذا الأسبوع.

ويعتقد أن عملية الشراء تمت فِيْ الخامس من يوليو، بحيث تستمر مشتريات الهِيْئة فِيْ الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.

ويعتقد أيضا أن الهِيْئة اشترت حوالي 444 ألف طن من القمح مباشرة من الشركات التجارية يوم الاثنين.

مخزون القمح فِيْ مصر يكفِيْ لمدة 7 أشهر لأول مرة

أكد علي المصيلحي وزير التموين أن مخزون مصر من القمح يكفِيْ لمدة سبعة أشهر وهِيْ المرة الأولى التي يصل فِيْها إلَّى هذا المستوى.

وأضاف الوزير أن مخزون السكر يكفِيْ للاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر بينما مخزون النفط يكفِيْ لمدة ستة أشهر.

فِيْ نهاية يونيو، تعاقدت مصر على شراء أكبر كَمْية من القمح منذ عقد على الأقل، من خلال مناقِصَّة تعتبر الأكبر فِيْ تاريخها، مستفِيْدة من الانخفاض الأخير فِيْ الأسعار.

وفقًا لبيانات بلومبرج، اشترت الهِيْئة العامة للسلع التموينية بالولاية 815 ألف طن فِيْ 29 يونيو، فِيْ أكبر عملية شراء منذ عام 2012 على الأقل.

تسعى مصر إلَّى زيادة مخزونها من القمح بعد أن عطلت الأزمة الروسية الأوكرانية الإمدادات العالمية.

أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. تعتمد مصر بشكل أساسي على واردات القمح لتوفِيْر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل 103 مليون نسمة.