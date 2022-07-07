مصر تشتري 63 ألف طن من القمح الألماني فِيْ صفقة شراء مباشر

قالت مصادر، اليوم الخميس، إن مشتر الحبوب الحكومي فِيْ مصر اشترى نحو 63 ألف طن من القمح الألماني فِيْ صفقة شراء مباشرة هذا الأسبوع.

ويعتقد أن عملية الشراء تمت فِيْ الخامس من يوليو، بحيث تستمر مشتريات الهِيْئة فِيْ الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.

ويعتقد أيضا أن الهِيْئة اشترت حوالي 444 ألف طن من القمح مباشرة من الشركات التجارية يوم الاثنين.

وعادة ما تشتري الهِيْئة القمح من خلال المناقصات الدولية، لكن وزير التموين المصري علي مصيلحي قال فِيْ مايو أيار إن مجلس الوزراء وافق على الشراء مباشرة من دول أو شركات.