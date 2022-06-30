مصر تشتري 815 ألف طن من القمح فِيْ ممارسة دولية

وقالت إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح فِيْ ممارسة دولية، وهِيْ أكبر صفقة منذ سنوات مع انخفاض الأسعار بشكل طفِيْف.

وأشارت الهِيْئة، الأربعاء، إلَّى أن الكَمْية المشتراة تشمل 350 ألف طن قمح فرنسي، و 240 ألف طن قمح روماني، و 175 ألف طن قمح روسي، و 50 ألف طن قمح بلغاري.

قال تجار إن أقل تكلفة وعرض للشحن كان للقمح الروماني وبلغ 429.90 دولار للطن، بانخفاض 10٪ عَنّْ أقل عرض قبلته الهِيْئة فِيْ آخر ممارسة فِيْ يونيو، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 58٪ من سعر شراء الطن. قمح روماني فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي هذه الممارسة بعد أيام من إعلان وزير التموين أن الحكومة تبحث سبل خفض الواردات من خلال رفع نسبة الدقيق المستخدم فِيْ الخبز المدعوم إلَّى 87.5٪ من 82٪، وحتى استخدام البطاطس فِيْ صناعة الخبز.

وأضاف أن مصر تسعى لتوفِيْر نحو 500 ألف طن قمح مستورد، وتستهدف استيراد ما بين خمسة وخمسة أطنان ونصف من القمح للعام المالي 2022-2023.

وافق البنك الدولي، الأربعاء، على منح مصر 500 مليون دولار كَمْساعدة لتمويل مشتريات القمح.

وقالت هِيْئة السلع التموينية إنه سيتم شحن الكَمْية فِيْ أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2022.

كَمْا سمحت بشحنات 50 ألف طن بدلا من 55 و 60 ألفا كالعادة.