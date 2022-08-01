مصر تضرب مَوعِدا مع الجزائر بنصف نهائي كأس العرب للشباب

التقت الأكاديمية المصرية نظيرتها الجزائرية فِيْ نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة.

تأهل “الفراعَنّْة”، من مواليد 2003، إلَّى نصف نهائي كأس العرب للشباب، بعد فوزهم على نظرائهم المغربيين بهدفِيْن مقابل هدف واحد، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد، فِيْ ربع نهائي البطولة التي تُلعب حاليًا فِيْ المملكة العربية السعودية.

فِيْ المقابل، انتصرت الجزائر على تونس 1-0 فِيْ ربع نهاية كأس العرب للشباب، لتتأهل لنصف النهائي.

وتقام مباراة مصر والجزائر فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير سلطان عبد العزيز بأبها، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب.

وتذاع مباراة مصر والجزائر للشباب على قنوات أون تايم سبورتس 3 والسعودية الرياضية 1 ورابعة العراقية الرياضية.

يشار إلَّى أن مباراة نصف النهائي الأخرى ستلعب الأربعاء المقبل وسيجمع المنتخب السعودي وفلسطين.

والتقى المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني فِيْ نصف النهائي، بعد فوزه على نظيره اليمني بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، فِيْما قضى المنتخب الفلسطيني على نظيره الأردني بركلات الترجيح. أيضا 5-4 بعد انتهاء الوقت، وتعادل المباراة الأصلية بهدف واحد للتعادل.