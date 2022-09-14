مصر تطرح عملة معدنية فئة 2 جنيه.. خبير يكشف السر و”ساويرس” يعلق

أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على إصدار وسك عملة فئة 2 جنيه للتداول فِيْ السوق.

وافق مجلس الوزراء على مقترح عقد اتفاقية بين الخزانة العامة ودار سك العملة المصرية وشركة سك العملة الملكية البريطانية بهدف إنشاء دار سك بريطانية مصرية فِيْ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء فِيْ بيان صحفِيْ صادر عَنّْ مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي اليوم أن الموافقة تأتي فِيْ إطار تطلع وزارة المالية لنقل الخبرات الفنية إلَّى الشراكة والمشاركة فِيْ عملية الإنتاج بهدف توطين الصناعات المعدنية فِيْ مصر.

وأضاف البيان أن مصر تسعى إلَّى تكوين مركز إقليمي رائد لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية فِيْ منطقة الشرق الأوسط.

من جهته قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ لـ “العرب اليوم نيوز”، إن توجه الحكومة المصرية لطرح عملة 2 جنيه يأتي فِيْ البداية لتعزيز الشراكة مع إنجلترا، والتأكيد على عمق العلاقات، موضحا أنه تم إنشاء دار مسكوكة بريطانية ـ مصرية فِيْ أحد أهم المواقع الاقتصادية والاستراتيجية. يأتي فِيْ إطار توطين الصناعات المعدنية.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تسويق المنطقة بما تتمتع به من مزايا وإمكانيات للمستثمرين.

وشدد على أهمية الشراكة ودورها فِيْ توطين الصناعات المعدنية فِيْ مصر، موضحا أن اتجاه الشراكة سيمنح الحكومة المصرية قدرة كبيرة على تصدير العملات إلَّى دول الشرق الأوسط والدول العربية.

وأوضح أن الشراكة تساعد على توفِيْر العملة الصعبة والدولار، معتبرا أن تصدير العملات من مصر نشاط جديد، مشيرا إلَّى مساهمة الشراكة فِيْ زيادة معدلات التشغيل والإنتاج من خلال المدخلات المحلية المستخدمة فِيْ صناعة العملات، التي سيتم تصديرها إلَّى الخارج.

من ناحية أخرى، علق الملياردير المصري نجيب ساويرس على إصدار عملة 2 جنيه عبر موقع تويتر قائلاً “أعتقد أن 5 جنيهات أفضل، واليوم بحاجة إلَّى جنيهِيْن”.