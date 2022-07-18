مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح بكَمْية غير محددة

وفِيْ مصر، أعلنت عَنّْ دعوة لتقديم عطاءات دولية لشراء كَمْية غير محددة من القمح.

تشمل أصول القمح الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت الهِيْئة العامة للسلع التموينية، أن آخر مَوعِد لتقديم العروض هُو الثلاثاء 19 يوليو.

وقالت إنه يمكن تقديم العروض على أساس تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات الاعتماد لمدة 180 يومًا.

عمليات التسليم هِيْ لفترات الشحن من 16 إلَّى 30 سبتمبر، ومن 1 إلَّى 15 أكتوبر، ومن 16 إلَّى 31 أكتوبر، ومن 1 إلَّى 15 نوفمبر.

قالت الهِيْئة إنه يحق للموردين التقدم لجميع فترات الشحن أو واحدة منها.