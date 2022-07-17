مصر تطلب القمح من 5 دول “غير معتادة”.. خارج أوروبا وآسيا

تسعى مصر لشراء القمح من 5 دول غير معتادة نسبيًا على صفقاتها، لا تشمل روسيا أو أوكرانيا أو الهند، بل من خارج قارات أوروبا وآسيا.

أعلنت الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر، الأحد، عَنّْ دعوة لتقديم عطاءات دولية لشراء كَمْية غير محددة من القمح بما فِيْ ذلك من منشأ الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والأرجنتين والبرازيل.

وأضافت الهِيْئة العامة للسلع التموينية، أن آخر مَوعِد لتقديم العروض هُو الثلاثاء 19 يوليو.

وقالت إنه يمكن تقديم العروض على أساس تكلفة الشحن للدفع باستخدام خطابات الاعتماد لمدة 180 يومًا.

العرض فِيْ فترات الشحن من 16 إلَّى 30 سبتمبر، من 1 إلَّى 15 أكتوبر، من 16 إلَّى 31 أكتوبر ومن 1 إلَّى 15 نوفمبر.

قالت الهِيْئة إنه يحق للموردين التقدم لجميع فترات الشحن أو واحدة منها.

تنخفض أسعار القمح

تشهد أسعار القمح العالمية تراجعا فِيْ الأسعار بأكثر من 100 دولار لتعود إلَّى مستوياتها الطبيعية قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار مقارنة بأعلى سعر سجلت هذا العام (462.5 دولارًا) للطن فِيْ 17 مايو، على خلفِيْة تداعيات الحرب الأوكرانية.

بلغ سعر القمح خلال تعاملات اليوم 776.75 سنتاً للبوشل.

صفقة جديدة

وفِيْ نهاية يونيو الماضي، قالت الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر إنها اشترت 815 ألف طن من القمح، معظمها من القمح الفرنسي، فِيْ أكبر صفقة منذ سنوات.

وذكرت الهِيْئة أن الكَمْية المشتراة تشمل 350 ألف طن قمح فرنسي و 240 ألف طن قمح روماني و 175 ألف طن قمح روسي و 50 ألف طن قمح بلغاري.

وقالت هِيْئة السلع التموينية إنه سيتم شحن الكَمْية فِيْ أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2022.

قال التجار إن أقل تكلفة وعرض للشحن كان للقمح الروماني وبلغ 429.90 دولار للطن، بانخفاض 10٪ عَنّْ أقل عرض قبلته الهِيْئة فِيْ الممارسة الأخيرة فِيْ يونيو، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 58٪ من الشراء. سعر القمح الروماني فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

تعتمد مصر بشكل أساسي على القمح المستورد لتوفِيْر الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص من أصل 103 مليون نسمة.