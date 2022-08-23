مصر تطلق أول مبادرة حكومية دولية قبل قمة المناخ COP27

أطلقت مصر أول مبادرة حكومية دولية استعدادًا لقمة المناخ COP27، التي ستعقد فِيْ نوفمبر فِيْ شرم الشيخ.

تطلق المبادرة مسابقة دولية، Climatech Run 2022، للشركات الناشئة العاملة فِيْ مجال تكنولوجيا العمل المناخي، والتي تأتي فِيْ إطار الاستعدادات لقمة المناخ COP27، التي ستستضيفها وترأسها مصر فِيْ نوفمبر المقبل، فِيْ شرم الشرقية. شيخ.

تستعرض “العرب اليوم نيوز” كل ما تحتاج لمعرفته حول مسابقة Climatech Run 2022 الدولية للشركات الناشئة العاملة فِيْ مجال تكنولوجيا المناخ.

ما هُو سباق Climatech Run 2022

Climatech Run 2022 هِيْ مسابقة موجهة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين فِيْ الفن الرقمي من جميع أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بأفكار وحلول وفنون مبتكرة فِيْ مواجهة تغير المناخ وانعكاساته السلبية على جهُود لتحقيق التنمية.

تحفز المبادرة المصرية، من خلال مسابقة Climatech Run 2022، الشركات الناشئة ورواد الأعمال على زيادة الوعي بمخاطر هذه التغييرات والبحث عَنّْ حلول مستدامة للتغلب عليها، من خلال الأفكار المقدمة فِيْ مختلف المجالات مثل الطاقة المستدامة والنقل الذكي والأمن الغذائي، بالإضافة إلَّى تعزيز جهُود الاقتصاد الدائري. خاصة فِيْ إفريقيا، وهِيْ المنطقة الأكثر تضررًا من تغير المناخ والمنطقة الأقل تمويلًا. وتأتي المبادرة أيضًا فِيْ ضوء استعدادات مصر لقمة المناخ COP27.

من هم شركاء المبادرة

المبادرة نموذج للشراكات البناءة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة التعاون الدولي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة البيئة).

من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، والقطاع الخاص العالمي وشركات التكنولوجيا (Google، و General Motors Mansour Group and Microsoft Corporation)، ومن بين مسرعات الأعمال (تطبيقات فلك، وشبكة رواد الأعمال الشباب، وأفريلابس ومؤسسة جلوتشا).

ما هِيْ مجالات عمل المبادرة

تعمل المبادرة على مسارين رئيسيين، تستهدف الشركات الناشئة العاملة فِيْ مجال تكنولوجيا المناخ، فضلاً عَنّْ المتخصصين فِيْ الفن الرقمي.

ما هِيْ مراحل المبادرة

تستمر المرحلة الأولى من المبادرة لمدة شهر وهِيْ مرحلة تلقي الأفكار وتقديمها من قبل الشركات الناشئة، وستقام المرحلة الثانية من المسابقة خلال قمة المناخ COP27، حيث ستتاح للشركات المؤهلة الفرصة لعرض أفكارهم الخاصة. الأفكار والمشاركة فِيْ الأنشطة التي سيتم تنفِيْذها خلال مؤتمر المناخ أمام مختلف الجهات المشاركة من الحكومات والقطاع الخاص. وشركاء التنمية.

بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بعد قمة المناخ COP27، والتي يتم خلالها العمل لدعم وتوجيه الشركات الناشئة والفنانين الرقميين المشاركين من خلال مجموعة رفِيْعة المستوى من المستشارين والمحكَمْين والخبراء الدوليين، لتعزيز قدرتهم على الوصول إلَّى الأسواق وتنفِيْذ أفكارهم على أرض الواقع.

ما هِيْ الشروط الواجب توافرها فِيْ الشركات الناشئة المتقدمة

يحدد Climatech Run 2022 عددًا من الشروط للشركات الناشئة التي ترغب فِيْ التقدم وهِيْ

أن يكون لديك مسار عمل فعلي لأكثر من عامين.

فريق مكون من عضوين أو أكثر.

الفكرة مستدامة ومبتكرة وتطبق واحدة أو أكثر من التقنيات الناشئة.

ألا تكون شركة تابعة لشركة قائمة.

تمتلك الشركة نموذجًا أوليًا أو نموذجًا أوليًا

يجب أن يكون لدى فريق المتقدم أيضًا القدرة على التواصل وتقديم المشروع وتقديمه باللغة الإنجليزية.

جائزة جائزة Climatech Run 2022

ستتاح للفرق فرصة للفوز بعدد من الجوائز، والجائزة الكبرى التي تصل إلَّى 100،000 دولار، والجائزة الثانية بقيمة 50،000 دولار، والجائزة الثالثة بقيمة 25،000 دولار.

ماذا تقدم المسابقة الدولية لأفريقيا

تستقطب مسابقة سباق المناخ الدولية اهتمامًا خاصًا لقارة إفريقيا، فِيْ ضوء أهمية العمل المناخي فِيْ قارة إفريقيا ودوره فِيْ تحفِيْز التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر، وقلة الشركات التكنولوجية الناشئة فِيْ القارة التي تستقبل التمويل والاستثمارات الضرورية، حيث حصلت على 0.2٪ فقط مقارنة بـ 94٪ من الاستثمارات لشركات فِيْ الولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا.

مع وضع ذلك فِيْ الاعتبار، سيخصص Climatech Run 2022 جائزة لشركتين ناشئتين من إفريقيا، وستتم دعوة أفضل 5 شركات ناشئة أفريقية لتقديم أفكارهم خلال الحدث العالمي فِيْ قمة المناخ COP27.

ستحصل أفضل شركة ناشئة أفريقية على جائزة قدرها 50000 دولار، بينما ستحصل الشركة التي تحتل المركز الثاني على جائزة قدرها 25000 دولار.

فِيْما يتعلق بمسار الفن الرقمي، تحدد المسابقة عدة شروط –

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا وقت التقدم للمسابقة.

يجب أن يكون الحد الأقصى لعدد القطع التي يشارك فِيْها 3 قطع فنية.

يجب تقديم العمل الأصلي فقط.

يحصل المركز الأول فِيْ مسابقة الفن الرقمي على جائزة كبرى قدرها 5000 دولار، والجائزة الثانية 3000 دولار، والجائزة الثالثة 2000 دولار.

متى يتم فتح عملية التقديم على Climatech Run 2022

تم فتح باب التقديم لمسابقة Climatech Run 2022 فِيْ 22 أغسطس 2022 وستستمر لمدة شهر حتى 22 سبتمبر، ويمكنك زيارة الرَابِطْ المؤدي إلَّى موقع مسابقة Climatech Run 2022.