مصر تطلق شركة مساهمة للمصريين فِيْ الخارج.. هذه تفاصيلها

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفِيْرة سهى جندي، إنه سيتم إعداد قائمة تضم المستثمرين للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، وسيتم التنسيق مع الهِيْئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة لتثبيت فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس الهِيْئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لبحث آليات تنفِيْذ التوجيهات الحكومية بالموافقة على مقترح مقدم من وزارة الهجرة بإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج. فِيْ مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلَّى طرح أسهم فِيْ المشاريع الوطنية.

وكشف الوزير عَنّْ استخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضًا خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من الحوافز والتسهِيْلات للمواطنين المصريين بالخارج، والتي يتم الإعلان عَنّْها بشكل جماعي من خلال تطبيق إلكتروني يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات. .

من جانبه أكد محمد عبد الوهاب أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج ستعرض فرص الاستثمار وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات.

وأشار عبد الوهاب إلَّى الأهداف التي من أجلها تم إنشاء وحدة المستثمرين المصريين بالخارج والتي تشمل استقبال الراغبين فِيْ إقامة مشروعات استثمارية فِيْ مصر، والمساعدة الإيجابية فِيْ تذليل العقبات التي يواجهُونها عَنّْد حصولهم على الخدمات، بالإضافة إلَّى تطوير الروابط مع المواطنين المصريين. فِيْ الخارج بتزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية، والإجابة على رغباتهم واستفساراتهم بشكل يساعدهم على التعرف بشكل دائم ومستمر على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتخطيط لمساهمتهم فِيْ المشاريع الوطنية، وتفعيل مشاركتهم فِيْ التنمية الشاملة. خطة.