مصر تطور منطقة صناعية ضخمة فِيْ “مقبرة الدبابات”

منطقة كانت تعرف سابقا باسم “مقبرة الدبابات” شرق قناة السويس تشهد عملية تطوير واسعة النطاق.

تقع المنطقة الصناعية فِيْ شرق بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط ​​، على بعد سبعة كيلومترات من بورسعيد.

إنها واحدة من أربع مناطق قيد التطوير على طول القناة، والتي يمر من خلالها حوالي 15٪ من حركة الشحن العالمية.

يقول الاقتصاديون إن العديد من المجمعات الصناعية التي حاولت البلاد حتى الآن إنشائها شبه خالية، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى أنها بعيدة عَنّْ المناطق الحضرية التي يعيش فِيْها العمال.

يأمل مطورو المنطقة الصناعية الجديدة وهم شركات مصرية خاصة، وكذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أن يساعد موقعها بالقرب من بورسعيد والمدينة الجديدة التي يجري بناؤها فِيْ الشرق على تحقيق النتيجة المرجوة وهِيْ مشاريع أخرى مماثلة فشلت فِيْ تحقيقها.

وقال المدير التنفِيْذي للمنطقة الصناعية سامح جبرة، إن المنطقة تقع فِيْ مكان وصفه بـ “العبقري”، مشيرًا إلَّى أن المنطقة كانت حتى وقت قريب أرضًا تشتهر بتدمير الآليات العسكرية أثناء الحروب بين مصر وإسرائيل.

وأضاف جبرا أنه خلال السنوات الأربع الماضية، قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتصريف التربة وإزالة المياه الجوفِيْة من مساحة تبلغ 8 ملايين متر مربع، مما أدى إلَّى تهِيْئة الأرض بشكل كاف للتعامل مع الصناعات الخفِيْفة والمتوسطة.

سيتم تنفِيْذ المشروع على 4 مراحل، على مساحة إجمالية تبلغ 16 مليون متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من هذه المراحل خلال 15 عامًا.

يهدف المشروع فِيْ مرحلته الأولى إلَّى جذب شركات السيارات فِيْ مصر من خلال إنشاء خطوط لدهان وطباعة وإنتاج لوحات السيارات.

من المقرر الانتهاء من أول مصنع فِيْ المنطقة الصناعية، وهُو مصنع للشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (NERC) لإنتاج عربات القطارات والمترو، بحلول يونيو 2023.

وقال جبرا إنه من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء للمصانع الأخرى بحلول أواخر عام 2022.