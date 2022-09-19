مصر تعتزم التعاون مع ميرسك لإنتاج وقود السفن النظيف.. استثمارات 15 مليار دولار

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ببدء التعاون مع إنشاء شبكة وطنية متكاملة فِيْ مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

استعرض سورين سكو رئيس مجموعة ميرسك العالمية، خطة إقامة مشروع لإنتاج وقود نظيف للسفن فِيْ مصر باستثمارات تصل إلَّى 15 مليار دولار، سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل فِيْ مختلف التخصصات.

وأشار رئيس مجموعة ميرسك العالمية إلَّى أن مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لتزويد السفن بالوقود الأخضر وتزويدها بالوقود فِيْ المنطقة، وذلك بفضل التطوير والتحديث المستمر لقناة السويس وبنيتها التحتية، بحسب بيان. نشرته الرئاسة على الفِيْس بوك.

كَمْا ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين هِيْئة قناة السويس ومجموعة ميرسك خاصة فِيْ مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري والخدمات اللوجستية ومحطات مناولة الحاويات والخدمات البحرية.

ووقعت هِيْئة قناة السويس فِيْ أغسطس الماضي اتفاقية تعاون مع مجموعة ميرسك العالمية تتضمن استثمار 500 مليون دولار لتشغيل رصيف حاويات جديد بالقناة.

وذكرت الهِيْئة أن الاتفاقية تهدف إلَّى زيادة معدل مرور السفن العابرة للقناة.

ستعمل شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، التي تمثل سدس إجمالي حركة الحاويات فِيْ العالم، على تطوير محطة حاويات قناة السويس بشرق بورسعيد، لتحويلها إلَّى محطة عالمية لمناولة الحاويات بشرق وجنوبي. منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​بالإضافة إلَّى تشغيل المحطة بأحدث الأنظمة والاتصالات المتطورة وتحويلها إلَّى محطة ذكية.